Si alguna vez eres llevado con los ojos vendados a Hondo Valle, un fértil y pujante municipio de Elías Piña, y de pronto enciendes la radio del vehículo abordado, es probable que tengas la sensación de haber entrado a territorio haitiano.



A modo de ilustrar, esto ocurre por la fuerza de una “invasión” de emisoras haitianas que penetran el espectro dominicano, burlan cualquier chequeo migratorio. Estas, armadas de una potente señal derriban y “sacan de sintonía” a las emisoras criollas y entran, a través de la radio, a cada hogar, recinto o negocio no solo de Hondo Valle sino de varias comunidades de la línea fronteriza y del sur de la República Dominicana.



Ante esta situación, que afecta la “soberanía radial” del país, el Gobierno dominicano tiene un plan, y esta vez dejó fuera a la Dirección Nacional de Migración, y será el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) quien lleve la voz cantante.



En entrevista para Despierta con CDN-37, el titular del Indotel, Guido Gómez Mazara, adelantó el alcance de este proyecto que, según dijo, viene a contrarrestar el problema de “interferencia fronteriza” y también apunta a “restaurar el espíritu dominicano” en algunas localidades del país.



“Otro tema que sí nos llama la atención, y lo quiero decir aquí, es el tema de las interferencias en toda el área fronteriza. Es un dolor de cabeza que hemos tenido. Ya hemos coordinado con el presidente de la República y vamos a hacer el anuncio oficial de un esfuerzo de soberanía radial”, dijo.



La iniciativa impactará a aproximadamente 31 emisoras con una inversión inicial de 40 millones de pesos. Los detalles técnicos los reservó para el anuncio oficial que se hará próximamente bajo la dirección del mandatario Luis Abinader.



En su intervención televisada, habló de su experiencia personal en recorridos a las zonas fronterizas y en el sur, que más tarde condujo a un amplio levantamiento en el ámbito de la radiodifusión en varias comunidades. “Yo estuve en Hondo Valle, me imagino que ustedes conocen perfectamente a Hondo Valle, y allá se escuchaba más kompa (género musical haitiano) que merengue”, destacó.



Esto no necesariamente ocurre por un cambio en la preferencia musical de los dominicanos, sino por las llamadas interferencias de emisoras haitianas en el espectro dominicano.



Fragilidad de emisoras dominicanas



Gómez Mazara lo explica de esta manera: “Regularmente las emisoras del área fronteriza son muy frágiles y desafortunadamente como en el vecino país no tenemos un interlocutor, tenemos que construir una solución dominicana, respetando todos los márgenes de legalidad, inclusive intimando a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que sepa cuál es la situación”.



De manera concreta, el funcionario informó que en los próximos 30 días las históricas emisoras del área fronteriza, tanto de la línea como del sur, “van a ser subsidiadas, financiadas por el Indotel” sobre la base de una programación que realce la cultura dominicana con cápsulas educativas y música autóctona, con el acompañamiento de historiadores, intelectuales y académicos.



“Yo no quiero oficialmente anunciarlas porque estoy esperando que llegue el momento para junto al presidente de la República decidir cuáles son las acciones”, subrayó el también presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, al elenco de conductores del programa Despierta con CDN-37.

Está pendiente publicar estudio de las emisoras

En función de lo que observó en la línea fronteriza y en el sur, el titular del Indotel instruyó a la realización de un estudio, que está pendiente de publicación, y una vez publicado se definirán las políticas públicas en esa dirección, indicó.



“Pero debo anunciar que nosotros tenemos los recursos disponibles para que las emisoras de toda esa franja fronteriza dejen de ser desatendidas de la voluntad oficial”, resaltó.



“Pero ya hicimos el levantamiento de historiadores que van a contribuir con nosotros en cápsulas educativas y en la música, para restaurar el espíritu de lo estrictamente dominicano, porque para mí es contradictorio que en toda esa parte de la frontera, repito, tanto en el ámbito de la línea como del sur, exista mayor penetración de emisoras haitianas que dominicanas. Y no estoy diciendo otra cosa que emisoras haitianas porque es el país vecino”. El político y abogado reiteró: “El problema es que como nuestras emisoras en el área fronteriza son frágiles, el nivel de potencia de las emisoras del hermano país nos penetra. Hemos construido una solución dominicana, por eso hemos puesto de conocimiento en la UIT todo el funcionamiento porque hay un componente de carácter técnico, y en función de eso vamos a decidir”.