“Buenas noches, buena suerte”, el programa radial de la periodista Yanessi Espinal, presentó ayer su nueva propuesta para el público nacional en el que, entre otros temas, se hablará de política desde un enfoque holístico y responsable.



En un acto en el que asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el presidente de Editora Caribe, Manuel Estrella, el expresidente de la República, Leonel Fernández, así como actores políticos de las diferentes organizaciones políticas, Espinal describió que el objetivo es aportar al fortalecimiento del sistema político, electoral y democrático dominicano.



Reconoció el valor de la clase política dominicana, a la que dice llevar colgada en el alma y que, “a pesar de las críticas, ha estado a la altura de las circunstancias”, puesto que la nación cuenta con estabilidad en ese sentido.



“No quiere decir que nuestro programa no va a criticar lo que entienda que ustedes hagan mal. No se trata de eso. Pero también vamos a decir que ustedes son gente que le quita el tiempo a sus hijos, a sus familias, a sus esposas y a la recreación para dedicarlo a la política porque la política se hace en el tiempo libre”, refirió en el discurso central del acto realizado en el hotel Embajador.



Agradecimiento a Multimedios



Yanessi espinal agradeció el apoyo incondicional que ha tenido de la que es su casa, Multimedios del Caribe, a través de sus directores, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, pero especialmente del ingeniero Estrella.



“Estoy muy agradecida por todo el apoyo de la empresa, don Nelson, Alba Nely, gracias. Pero sobre todo del ingeniero Manuel Estrella. De verdad que es un honor y un privilegio trabajar con alguien que siempre, siempre, te apoya”, manifestó la destacada periodista del área política.



El programa, producido y conducido por la periodista Lissette Rojas, se transmite de lunes a viernes por CDN radio en horario de 7:00 a 8:00 de la noche, tiene segmentos en los que se habla de economía personal y salud mental.



“Yo siento un compromiso de ayudar a reivindicar a la clase política. Ustedes son mucho más de lo que dicen que ustedes son. No es verdad que ustedes tienen que salir como lo peor que hay: un 14% en las encuestas”, enfatizó la especializada cronista política.



En el evento estuvieron presentes miembros de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), entre otros.



De igual manera asistieron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, José Dantés, del PLD, representantes del sector empresarial, abogados, periodistas, entre otros actores del quehacer nacional.



“Me parece que ustedes tienen que jugar su papel pero desde los medios de comunicación tenemos que comenzar a darles un tratamiento más justo porque de lo contrario, los buenos no van a querer hacer política y se lo van a dejar a los que sí, realmente son malos”, enfatizó Espinal.

Yanessi Espinal agradeció el apoyo de Multimedios del Caribe a su carrera. Danny Polanco

Contribuir a pluralidad



“Buenas noches, buena suerte”, tiene como objetivo brindar entrevistas, informaciones bien analizadas, de manera que la gente pueda acostarse informada y al mismo tiempo levantarse informada y edificarse sobre los temas de la agenda nacional.



“A lo que venimos es a aportar a la pluralidad de la información pero sobre todo con equilibrio. Con equilibrio en el tratamiento de los temas y de los actores”, refirió la también dueña de La Pizarra, una columna de opinión que también escribe en el periódico elCaribe, único medio de comunicación en el que ha laborado desde el año 2007.



“Desde este espacio nosotros vamos a seguir apostando para aportar al fortalecimiento del sistema democrático, de las libertades, con apego a la objetividad como siempre lo hemos hecho”, continuó diciendo Espinal.