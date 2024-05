La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos.



El convenio fue suscrito el pasado viernes, en Panamá, por el director general de la DGII, Luis Valdez Veras, y por la superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, que presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de ambos países, utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros.



“Este acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia”, expresó Valdez Veras.



Lo que establece el acuerdo



El acuerdo firmado en la SSNF establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en el uso de estas prácticas.

También apoyado con documentos en materia de supervisión, tales como: manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y procedimientos, los cuales no comprenderán informaciones financieras, operaciones comerciales, transferencias bancarias, declaraciones impositivas, así como ninguna información individual de los sujetos obligados.



De igual manera, ambos países comparten la importancia de prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, así como promover las mejores prácticas en el ejercicio de la supervisión de los sujetos obligados no financieros.

De igual modo, las entidades se comprometieron al intercambiar las prácticas utilizadas.



Base para el acuerdo son transformaciones GAFI

Entre los considerandos como base del acuerdo figura que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha introducido transformaciones significativas a sus recomendaciones en la materia, como que reconoce la cooperación internacional como uno de los principales estándares para la implementación de medidas efectivas de combate a este mal.