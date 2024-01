Debate subió de tono al finalizar el 2023 tras acusación del PRM a la oposición de intentar desacreditar al gobierno

A 45 días de las votaciones municipales del 18 de febrero de este año, los partidos políticos se declaran en sesión permanente para obtener el mejor resultado en la primera batalla de la guerra por el poder en las elecciones de 2024.



Mientras el bloque oficialista encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) trabaja con las candidaturas municipales enfocado en superar al bloque de oposición en cantidad de votos y plazas ganadas, los partidos de la alianza Rescate RD están más centrados en fidelizar el voto en la casilla de los tres partidos que integran el acuerdo, la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



La campaña también subió de tono al finalizar el 2023, cuando el PRM en una acción a la defensiva acusó a la oposición de un intento de desacreditar al gobierno, lo que provocó la respuesta del bloque opositor. Ambos grupos prometieron continuar el enfrentamiento en este mes de enero.



El presidente Luis Abinader tomó unas vacaciones familiares en la Fiesta de Navidad, pero para fin de año ya estaba en el país, conforme informó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.



El presidente y líder del PLD, Danilo Medina, ha insistido en que el voto en el marco de la alianza debe ser en la casilla dos del partido morado. Mientras que la FP inició una ofensiva al final del 2023, para instruir a sus cuadros políticos nacionales sobre la necesidad de fidelizar el voto en la casilla verde.



“Votaremos por los candidatos con los que hemos llegado a acuerdo, pero en la boleta del PLD, porque nosotros necesitamos que el PLD gane las próximas elecciones”, expresó Medina recientemente. Medina también instó a los miembros del PLD no sentarse a esperar el “maná del cielo”.



Rubén Maldonado, coordinador de campaña de la FP, sostuvo que la organización hará talleres para concientizar a la militancia sobre la importancia de fidelizar al votante, igualmente informó que el líder y presidente de la organización, Leonel Fernández, estará en las calles desde el día 7 acompañando los candidatos municipales y continuará con una participación activa en los medios de comunicación.



De hecho, el pasado viernes, Fernández encabezó dos encuentros con los candidatos a alcaldes y de distritos municipales de la FP a fin de “bajar línea” sobre la necesidad de la fidelización del voto en la casilla de la FP.



Maldonado informó que los candidatos de la FP recibirán talleres y contarán con asesoría para los programas de gobierno y la campaña en las redes sociales. “Pero lo más importante es que no vamos a salir de las calles, vamos a estar 24/7 en las calles; el gobierno tiene el dinero, pero nosotros tenemos al pueblo”, apuntó.



El jefe de campaña del PRD, Héctor Guzmán, dijo que su partido está claro en que todos los esfuerzos están concentrados en “lograr más votos que el gobierno en las elecciones municipales”. Explicó que no tiene ninguna duda de que la oposición logrará esa meta porque hizo acuerdos en el 92% de los territorios.



Concomitantemente, los partidos han aumentado la propaganda en las calles, con vallas, pancartas, comerciales en y medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.



El choque



El 20 de diciembre, las principales autoridades del PRM en una rueda de prensa en la Casa Nacional acusaron a la oposición agrupada en la alianza RescateRD, de iniciar una campaña para desacreditar al gobierno. Pero los detalles de la campaña no fueron compartidos con la opinión pública con la promesa de darlos a conocer en enero.



La acción del PRM fue luego de varias semanas de el gobierno estar sometido al fuego de las redes sociales por supuestos casos de corrupción en varias instituciones del gobierno.



La respuesta de la oposición a esa acción no llegó de manera conjunta, sino que cada partido emitió declaraciones por separado a pesar de que la acusación del PRM fue a la alianza Rescate RD.



La FP desde su Comité Nacional de Campaña emitió el documento más estructurado y amplio sobre la acusación del PRM y además de criticar la situación económica, citó los casos de corrupción y se quejó que ni el Ministerio Público ni la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental han accionado en varios casos de supuesta corrupción.



El PRD prometió una respuesta para este mes y el PLD varios de sus dirigentes rechazaron las declaraciones del PRM y afirman que la acción responde a la desesperación porque supuestamente han bajado puntos en las preferencias del electorado. Hay que ver si las tres fuerzas políticas de Rescate RD emiten un documento conjunto de respuesta a la acción del partido oficial.

Las proyecciones del PLD para febrero

El PLD asegura que estudios de intención de votos de distintos partidos proyectan que la Alianza Rescate RD, obtendría entre el 65-67 % de las alcaldías y entre el 70-72 % de los distritos municipales en las elecciones de febrero de 2024. “De los 158 municipios, la Alianza Rescate RD ganaría entre 103 y 106 alcaldías. El PRM, partido de gobierno, entre 52 y 55 alcaldías”, sostiene un comunicado de prensa difundido por la entidad el pasado 30 de diciembre. “El PLD y aliados ganaría entre 164 y 169 distritos municipales, de 235 en total. Mientras el PRM, entre 66 y 71 distritos municipales”, afirma. Actualmente el PRM cuenta con 105 alcaldes de 158 que tiene el país.