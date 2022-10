Participación Ciudadana consideró prudente y adecuada la resolución No. 34-2022 de la Junta Central Electoral (JCE) que dispone el uso de las boletas físicas para las elecciones del 2024.



El movimiento cívico entiende que aún no se ha recuperado la confianza en el voto electrónico, dañada por la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020.



“Por lo que resulta sensato rodear los eventos electorales del 2024 de mecanismos que, aunque más lentos, despejen cualquier duda sobre los mismos”, señala la organización de la sociedad civil en un comunicado.



Agregó que la posibilidad de automatizar el voto ha quedado cerrada por el momento, por decisión de Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 99 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que era el que establecía la automatización del proceso electoral, por lo que presentar esta opción no es viable.



Señaló que en esta ocasión la JCE ha aumentado los niveles de seguridad del proceso al incluir a observadores del escrutinio y a observadores de la digitalización, escaneo y transmisión de los

resultados.



Estos deberán unirse a los observadores nacionales e internacionales que suelen observar las elecciones en nuestro país, y a los delegados de los partidos políticos en cada colegio electoral.



Los observadores podrán utilizar sus celulares para grabar las incidencias del escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados, todo lo cual redundará en beneficio de la transparencia del proceso.

Sin embargo, Participación Ciudadana consideró que la JCE deberá aclarar quién designa estos observadores de escrutinio y de digitalización, escaneo y transmisión, ya que esto, según afirma no está claro en la resolución.



La organización señaló que los partidos ya están representados en los colegios electorales a través de sus delegados y la JCE a través de los miembros de los colegios.