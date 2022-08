Email it

El coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Joseph Abreu, dijo ayer que uno de los principales logros que se pueden destacar en lo que va de la presente gestión gubernamental, es que se ha fortalecido la institucionalidad del país.



Destacó que esto se ha demostrado con la designación de un Ministerio Público independiente.

Aunque reconoció que persisten limitaciones de tipo humanas y económicas que afectan el sistema judicial dominicano, aseguró que las ejecutorias en materia de lucha contra la corrupción han sido exitosas.



Institucionalidad



Abreu ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en Despierta con CDN, en donde además señaló que en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, Participación Ciudadana valora que la actual gestión del Poder Ejecutivo no se haya inmiscuido en los órganos de elección que anteriormente eran manipulados mediante repartos.



Dentro de estos señaló los casos de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia y demás altos tribunales.



“Nosotros valoramos que esta gestión no se haya inmiscuido en los órganos de elección, porque eso fortalece la institucionalidad general del país. Cuando todas estas instituciones que tienen como objetivo regular, controlar, monitorear y establecer justicia no se manipulan, eso fortalece la institucionalidad”, enfatizó Abreu.



Por otra parte, al preguntársele el rol de Participación Ciudadana en procesos electorales dominicanos, Joseph indicó que esa entidad espera que los congresistas aprueben en la próxima legislatura los proyectos de modificación al régimen electoral que sometió la JCE ante el Congreso Nacional, para que cuando inicie el período de la precampaña, en junio de 2023, se tenga un marco legal fortalecido.