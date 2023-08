Aunque desde el 2013 el Estado ha invertido miles de millones de pesos en la construcción de escuelas para superar el déficit, en este, como cada año escolar, decenas de padres no saben dónde estudiarán sus hijos debido a que en los centros próximos a ellos, no hay cupo.



De 10,429 aulas, entre centros educativos y estancias infantiles, en construcción hasta agosto de 2020 cuando el presidente Luis Abinader asumió el cargo, solo 1,124 fueron concluidas.



Esas más de 10 mil aulas en construcción corresponden a unas 718 proyectos de los acules 328 están detenidas o paralizadas por diferentes cuestiones: problemas legales con terreno, pago de terreno, cambio de terreno, no tienen terreno, contratista descapitalizado, problemas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), espera de permiso por parte de Medio Ambiente, problemas técnicos, entre otros, explica el Ministerio de Educación.



En marzo de 2021, el entonces ministro de educación, Roberto Furcal y el de Obras Públicas, Deligne Ascensión, dijeron que para concluir los proyectos encontrados se necesitarían más de 25 mil millones de pesos.



La cantidad exacta de aulas construidas desde la puesta en ejecución del 4% no pudo ser precisada de manera oficial debido a que el Minerd no suministró a elCaribe esos datos que le fueron requeridos a través del departamento de acceso a la información.



En la primera gestión de Danilo Medina, en 2013, fue cuando inició la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo. En ese momento, el jefe de Estado dijo que en el sistema había 34,000 aulas, lo cual impedía responder a la demanda de la población, provocando inequidades en el acceso al servicio educativo, por lo que se proponía construir 29 mil más, a fin de iniciar el programa de tanda extendida.



Al salir del gobierno, de acuerdo a una nota de prensa, unos 23,528 espacios escolares, de los cuales más de 18 mil corresponden a aulas nuevas, fueron construidos durante los dos períodos de la gestión de Medina mediante el Plan Nacional de Edificaciones Escolares.



Para ese plan se contempló un presupuesto inicial de unos 10 mil millones de pesos. En la denominada “Revolución Educativa” se incluyó el apoyo a la política de atención a la primera infancia, mediante la cual se puso en marcha la construcción de 251 estancias infantiles.



El ministerio de educación tiene unos 189 inmuebles alquilados donde funcionan aproximadamente 6,000 aulas.



Tienen contratos con colegios



A pesar de estos datos, una gran cantidad de niños quedarían fuera del sistema público por lo que el Minerd ha deciddio continuar, como hizo en el año escolar pasado, pagando cupos en centros privados a los estudiantes que no logren entrar a las escuelas.



El año pasado la asociación Dominicana de Profesores había denunciado que más de 100 mil niños se quedarían fuera de las aulas pero el Minerd solo pudo identificar a través del Programa de Asistencia a la Sobrepoblación Escolar (PASE) a 2,118. A ésos se les pagó la colegiatura en 108 centros privados.



Al igual que el año anterior, en este, los datos de los estudiantes y sus familiares están siendo recogidos por los centros educativos con la finalidad de remitirlos a las regionales correspondientes, a fin de que den respuesta a los padres y tutores.