OPEP asegura que no hay necesidad de intervenir en el mercado

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 7.26 %, hasta 72.98 dólares el barril, impulsado por los ataques aéreos de Israel a Irán y la respuesta posterior de Teherán, que aumentaron el temor a una interrupción en los suministros de crudo procedentes de Oriente Medio.



Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en julio subían 4.94 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior.



Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en abril Irán produjo más de 3 millones de barriles diarios de oro negro.



Además, a los operadores les preocupa que Irán pueda bloquear el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el transporte de petróleo y gas.



OPEP



La OPEP aseguró que el mercado mundial de petróleo está bien abastecido y no requiere en estos momentos intervenciones “adicionales”, pese a que los precios del crudo se están disparando por el conflicto entre Israel e Irán.



“Actualmente no hay novedades en la oferta ni en la dinámica del mercado que justifiquen medidas innecesarias”, afirmó el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, en un comunicado publicado en X.



El mensaje es una reacción a las declaraciones efectuadas por el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, a quien Al Ghais tilda de alarmista por haber planteado la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en caso de escasez.



“La AIE está vigilando activamente el impacto de la situación entre Israel e Irán en los mercados petroleros. Los mercados están bien abastecidos hoy, pero estamos listos para actuar si es necesario”, escribió Birol, también en la red X.



Su breve mensaje concluye recordando que “el sistema de seguridad petrolera de la AIE cuenta con más de 1,200 millones de barriles de reservas” creadas solo para casos de emergencia en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Ese sistema “ha demostrado ser vital para salvaguardar la economía mundial”, concluye.



Según el secretario general de la OPEP, esas afirmaciones de Birol “generan falsas alarmas y proyectan una sensación de temor en el mercado al repetir la necesidad innecesaria de utilizar potencialmente reservas de emergencia de petróleo”.



Al Ghais arguyó que “valoraciones similares realizadas en casos anteriores, el más reciente en 2022, contribuyeron a aumentar la volatilidad del mercado y condujeron a liberaciones prematuras de reservas que, en última instancia, resultaron innecesarias”. “Es crucial que los comentarios sobre las condiciones del mercado se basen en datos verificados y análisis sólidos, especialmente durante situaciones geopolíticas delicadas”, insistió el alto funcionario de la organización de doce ‘petroestados’ con sede en Viena.



Tanto el mensaje de la OPEP como el de la AIE llegan cuando los precios del petróleo subían entre el 7 y el 8 por ciento en pocas horas, impulsados por temores a problemas de suministro desatados después de que Israel bombardeara en la madrugada del viernes instalaciones nucleares y militares de Irán.



Los inversores petroleros temen que una escalada militar conlleve una posible interrupción del suministro de petróleo, según dijo a CNBC Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.



Irán, un país miembro de la OPEP, “sabe perfectamente que el presidente (estadounidense) Donald Trump quiere bajar los precios de la energía”, declaró Lipow, quien subrayó que las acciones de Irán afectan a los suministros de petróleo de Medio Oriente y, en consecuencia, hacen aumentar los precios de la gasolina y el diésel para los estadounidenses.



El analista jefe de la firma de servicios financieros Hargreaves Lansdown, Derren Nathan, dijo que no solo preocupan las perspectivas de las exportaciones iraníes “sino también la posible interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, una ruta clave para aproximadamente el 20 % del flujo mundial de petróleo y una proporción aún mayor del transporte de gas natural licuado”.



La OPEP y sus diez naciones productoras aliadas, entre ellas Rusia y México, anunciaron a principio de junio su intención de aumentar en julio la producción petrolera en 411,000 bd por tercer mes consecutivo.



Se espera que la organización actualice el próximo lunes, en su informe mensual, sus estimaciones sobre la evolución del mercado petrolero mundial en este y el próximo año.



Brent

El barril del crudo Brent para entrega en agosto subió un 7,02 % hasta situarse en los 74.23 dólares al cierre en el mercado de futuros de Londres ante el temor de una interrupción en los suministros de petróleo procedentes de Oriente Medio ante la escalada de ataques entre Israel e Irán.

Wall Street baja más del 1 % por nerviosismo

Wall Street cerró este viernes con bajadas superiores al 1 % en sus indicadores tras los ataques cruzados entre Israel e Irán, que han generado volatilidad en los mercados. Según datos al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó un 1.79 %, el S&P 500 cedió un 1.13 y el Nasdaq perdió un 1.30 %.



En el conjunto de la semana, el Dow Jones baja un 1.3 %, el S&P 500 un 0.4 % y el Nasdaq un 0.6 %.

Las ventas de acciones afectaron a todos los sectores corporativos con excepción del energético, que subió un 1.7 %, y las mayores pérdidas fueron para las financieras (-2 %) y las tecnológicas (-1.5 %).

Crudo

Producción

Oro

El precio del oro al contado se elevó más de un 1 %, hasta 3.428 dólares la onza, debido a que es considerado un activo refugio.