Philip Morris capacita a más de 18 mil negocios sobre prevención de venta de productos de nicotina a menores de edad.

Abril 2025. Como parte de su compromiso con la comercialización responsable de sus productos, Philip Morris Dominicana ha puesto en marcha la edición de este año de su Programa de Prevención de Acceso a Menores (YAP, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en toda la cadena comercial. YAP busca educar a los socios comerciales de la compañía sobre la importancia de que los productos de tabaco y nicotina estén dirigidos, exclusivamente, a consumidores adultos. Este programa ha impactado a 18,687 puntos de ventas en República Dominicana, los cuales han recibido orientación acerca de la importancia de prohibir la venta de estos productos a menores de edad; contenidos educativos y comunicación gráfica para ser colocadas en los negocios.

«Para alcanzar nuestra visión de un mundo sin cigarrillos, debemos hacer todo lo posible por mantener nuestros productos fuera del alcance de los menores de edad. Por supuesto, esto requiere los esfuerzos de todas las partes clave. Apoyamos firmemente una normativa que garantice que sólo los adultos puedan comprar tabaco y productos que contengan nicotina, así como la aplicación estricta de las leyes sobre la edad mínima. Es necesario que existan las medidas regulatorias por parte del Estado que restrinjan por ley la venta a menores de edad, mientras se proporcionen a los adultos que fuman acceso a estos productos e información basada en la evidencia científica”, explicó Tomás Ayala, gerente general de Philip Morris para República Dominicana y resto del Caribe, quien añade que YAP es de aplicación obligatoria en todos los mercados de Philip Morris International, y República Dominicana, como centro importante para la región del Caribe, no es una excepción.

Philip Morris ha venido consolidando su visión de un futuro libre de humo de cigarrillo en República Dominicana a través de un portafolio de productos, basados en ciencia, que eliminan el humo, principal causa de daños por tabaquismo, reduciendo así la exposición a sustancias tóxicas encontradas en el humo del cigarrillo. Dicho portafolio incluye dispositivos para calentar tabaco (IQOS), cigarrillos electrónicos (Veev Now y Veev One) y bolsitas orales de nicotina (ZYN).

La empresa destaca que estos productos no son libres de riesgo, ya que poseen nicotina, la cual es adictiva. Se trata de alternativas de riesgo reducido dirigidas exclusivamente a adultos que, de otro modo, seguirían fumando cigarrillo o utilizando productos de suministro de tabaco y nicotina. “Exfumadores o personas que nunca han fumado o consumido tabaco y nicotina de cualquier forma no deben tener acceso a estos productos”, aclara Ayala y advierte: “La mejor decisión que un adulto fumador debe tomar es abandonar el cigarrillo por completo. Si nunca ha fumado, jamás comenzar y si ya lo dejó no retomar el hábito. Sin embargo, existe un alto número de personas que de cualquier manera seguirían fumado y nuestro compromiso es ofrecerles alternativas de menor daño”, concluye Tomás Ayala.

Además de las acciones en puntos de venta, las políticas de comercialización responsable de Philip Morris incluyen estrictos códigos de marketing basados en el principio de que solo deben vender sus productos a fumadores adultos y usuarios de nicotina existentes. Esto incluye diseño y etiquetados cuidadosos en los productos, indicando claramente que son solo para adultos; el uso de sabores de manera responsable, sin ser atractivos para menores, y la autorregulación de la publicidad y sus espacios de difusión.