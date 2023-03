Email it

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que el actual Gobierno dispuso pensiones solidarias a dirigente del PLD, las cuales asegura son a cambio de un favor político.

«Unas pensiones solidarias, que son botellas, a dirigentes del PLD para llevárselos al PRM. No es que no pensione…pero no a estos mangansones que tienen toda la energía para trabajar pero quieren cobrar a cambio de un favor político», dijo el Martínez a través de un video publicado en Twitter.

En el audiovisual, se observa el decreto 783-22, al que hace referencia Abel Martínez, en el que se concedió beneficio de una pensión especial del Estado dominicano para 23 personas, que oscilan entre los 75 mil y 15 mil pesos.