El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, declaró que el pueblo de Bonao ha dado un paso de dignidad para rescatar el país.



Abel Martínez señaló que el Gobierno ha puesto a los dominicanos y dominicanas a pasar hambre y ha dejado a los jóvenes sin oportunidades.



“La gente tiene que irse en yola, arriesgando sus vidas, porque tenemos un Gobierno que no importa la gente, que tiene ya cuatro años poniendo a pasar trabajo a las familias dominicanas”, deploró.



“Estamos aquí, con el pueblo, dando un paso al frente para defender la dignidad de los dominicanos, para darle paz, sosiego y oportunidades. ¡Para rescatar el campo!”, proclamó el líder político.



El candidato presidencial del partido morado indicó que la delincuencia arropa a Monseñor Nouel, mientras agentes de la Policía se dedican a detener a hombres de trabajo que salen cada día a buscarse la vida.



“El PRM llegó mintiendo y quiere quedarse mintiendo de nuevo. Díganle que no, que ya está bueno de engaños”, manifestó.



Reiteró Abel Martínez que al actual Gobierno no le importa más que una élite corporativa que vive muy bien, mientras el pueblo es el que está sufriendo.



El líder político llamó a la militancia peledeísta a recordarle a la gente todas las conquistas sociales que ha perdido en este Gobierno, por lo que tiene que votar masivamente el 19 de mayo por el partido morado, que sí trabajó con corazón para el pueblo.



Acompañaron a Abel Martínez en Bonao, el coordinador de Gabinete de la Campaña, Johnny Pujols; el coordinador de Comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena; el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, y el coordinador Operativo, Julio Pimentel.



De igual modo, estuvieron presentes el candidato a senador, Félix Nova, y los candidatos a diputados Roberto Cruz, Fiordaliza Pichardo, Albert González.



También Reinaldo Pichardo, alcalde electo del distrito Juan Adrián, y dirigentes locales y nacionales del PLD.



Mujeres sin empleos



La candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, afirmó que más de 400, mil mujeres en República Dominicana, en edad de trabajar, están actualmente desempleadas.

Cuello citó las cifras tomando de referencia las estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) al intervenir en el acto de juramentación del movimiento “Unidos por Abel” realizado en la Casa Nacional, Reinaldo Pared Pérez del PLD



Sostuvo que en estos cuatro años ha crecido el empleo informal porque el Gobierno no ha sido capaz de crear los 125,000 empleos anuales que creaba el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina.



Zoraima Cuello enfatizó que, sumado al desempleo, otro factor que actualmente está produciendo más pobreza en el país, es el aumento del precio en la canasta básica familiar, la cual supera por mucho el salario mínimo de los trabajadores.