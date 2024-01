El mandatario afirma que en el 2023 controló la inflación en 3.57 % y se redujo la pobreza de 28.0% a 24.4%.

El presidente Luis Abinader aseguró ayer que la República Dominicana es la séptima economía más grande de América Latina, y que gracias a la política monetaria y fiscal de su gobierno en términos generales, la inflación fue controlada durante el 2023.



Al encabezar su acostumbrado encuentro “LA Semanal con la Prensa”, que contó con la presencia del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y funcionarios del área económica del Gobierno, el mandatario abordó aspectos específicos del manejo económico de su gestión, se concentró en la conclusión del año 2023 y en indicadores de la economía como el crecimiento, los niveles de inversión, zonas francas y turismo.



Al iniciar su presentación, el mandatario recordó las palabras de Katie Taylor, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA), quien afirmó: “La República Dominicana es una luz en el hemisferio, con estabilidad democrática, estabilidad económica y desarrollo”.



Pobreza



En este encuentro, el mandatario vaticinó que cuando se analicen los datos correspondientes al último trimestre del 2023, sobre el índice de pobreza, habrá una baja récord.



“Con el nuevo método de cálculo, del tercer trimestre del 2022 al tercer trimestre de 2023 bajamos cuatro puntos en los niveles de pobreza, pasamos de 28.4 % a 24.4 %”, manifestó Abinader.



El incremento del empleo, el crecimiento de los salarios, la reducción de la inflación, son parte de las razones a las que el jefe de Estado atribuye la baja de los niveles de pobreza.



Afirmó que al día de hoy la pobreza monetaria es inferior a la que había antes de la crisis sanitaria por la pandemia.



Economía de RD



Abinader presentó varias cifras sobre el comportamiento económico del país en los últimos años, destacando que el ingreso per cápita en el 2023 fue de US$11,200 millones, equivalentes a US$2, 200 millones más que en el 2019, cuando fue de US$8,583.1 millones.



En ese sentido, consideró que se debe ir fortaleciendo la economía del país, debido a que “ya nosotros somos una economía de ingresos medios”.



De igual manera expresó que durante el año pasado, la inflación fue controlada y terminó en 3.57 %.



Señaló que el país tiene el nivel más alto de empleos en su historia, tras explicar que entre septiembre de 2022 y 2023 fueron creados 222 mil 497 nuevos empleos. Destacó que el desempleo es hoy de 5.4 %, siendo la tasa más baja en los últimos 20 años.



Inversión extranjera



Asimismo, Abinader aseguró que el país ha logrado un nuevo récord en los niveles de inversión extranjera, al pasar de algo más de 4,000 millones de dólares en 2022, a 4,200 millones de dólares en 2023.



Manifestó que esto demuestra la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en la República Dominicana.



También indicó que los niveles de reservas del país alcanzan los 15,457.7 millones de dólares.



Según el mandatario, esto significa aproximadamente el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB).



En cuanto a la estabilidad cambiaria, el mandatario dijo que presentó una depreciación interanual en el 2023 de 3.4%, por debajo del promedio de los últimos cinco años prepandemia, que fue de 3.6%.



Subsidios



Al referirse a los subsidios, Abinader dijo que el año pasado su gobierno creó un escudo de protección social, bajo esa figura.



Señaló, además, que se otorgaron subsidios a los principales productos que fueron afectados por las alzas internacionales, especialmente por la guerra de Rusia y Ucrania.



Indicó que por esta causa aumentaron todos los hidrocarburos y la materia prima agrícola como trigo, maíz y soya.



La inflación



Al referirse a las políticas monetarias, el presidente Luis Abinader, indicó que se hizo un incremento de política monetaria de 550 puntos básicos hasta ubicarse en 8.5% anual, para reducir la inflación y a mediados



Informó también que a mediados del 2023 se inició una flexibilización que redujo la tasa de política monetaria desde 8.5 % hasta 7.0 % al cierre de año.



El jefe de Estado afirmó que esto permitió llevar la inflación desde un pico de 9.64 % en abril de 2022 a 3.57 % al cierre del 2023.



“La inflación fue controlada ya en el pasado año, que era el objetivo principal de la política económica en el 2023, el control de la inflación, y terminó de enero a diciembre en 3.57%”, expresó el mandatario.

El presidente dijo que el código laboral no se cambia y no tendrá ninguna alteración, con la implementación del plan piloto sobre la reducción de la semana laboral.



Crecimiento de zonas francas



El mandatario también se refirió al crecimiento de las zonas francas, haciendo una comparación de los años 2020 y 2023.



Indicó que en el 2020 había 75 parques operando y hoy están operando 87 con un incremento de un 16%.



En cuanto a la cantidad de empresas dijo que en el 2020 habían 692, mientras que hoy hay 820 para un 18.5% de incremento.



En cuanto a los empleos directos eran 168 mil 200 y hoy son 197 mil 674, un 17% más. Asimismo, detalló que las exportaciones, de 5 mil 898.1 millones de dólares, pasaron a 8 mil 60 millones de dólares, con un incremento de un 36.7%.



En cuanto al área de naves ocupadas dijo que también aumentó en términos de pies cuadrados en un 15%.



Al referirse a los ingresos por el turismo, Abinader afirmó que entre enero y octubre el sector de hoteles, bares y restaurantes creció en términos reales un 10.8% , lo que equivale a más del 40% del crecimiento total, y lo calificó como un hito histórico.



“Como ustedes saben ya recibimos más de 10 millones de visitantes y aproximadamente por concepto del turismo se han recibido unos 10 mil millones de dólares, alrededor de un 20% más que en el 2022.



Piloto para reducir horario laboral



El mandatario declaró que la propuesta de un plan piloto para la reducción de la semana laboral, es una iniciativa de algunas empresas privadas.



Explicó que el objetivo de este proyecto es determinar si con menos horas laborales se aumenta la productividad y se mejora la calidad de vida del trabajador.



Indicó que dichas empresas pidieron permiso al Ministerio de Trabajo y expresó que la propuesta ya se ha aplicado en otros países e industrias.



En el caso dominicano dijo que se encuentra a la espera de los resultados del innovador plan.



Sobre muerte de niño en Verón



Abinader consideró que se deben endurecer las penas sobre delitos como el de una tía contra la vida de un niño de ocho años en Verón, Punta Cana.



“Evidentemente yo creo que, en lo que tiene que ver con las penas… hay que endurecer las penas”, manifestó Abinader en su acostumbrada rueda de prensa LA Semanal.

Ningún temor con la subida del dólar

El presidente Luis Abinader aseguró que con las reservas que tiene la República Dominicana, el turismo, zonas francas y remesas, no hay ningún temor con las divisas y la subida del dólar. Afirmó que los movimientos que se han observado en la tasa del dólar son normales, por lo que no hay que albergar ningún tipo de temor.



“Los distintos sectores que inciden en la economía dominicana pueden estar tranquilos”, agregó.

El jefe de Estado destacó que en este momento la República Dominicana tiene suficientes reservas de divisas en el Banco Central que garantizan mantener la estabilidad cambiaria.



El gobernante aseguró que la República Dominicana en estos momentos vive una estabilidad económica envidiable. Manifestó que la referida estabilidad ha sido elogiada con frecuencia por distintos organismos internacionales de prestigio que monitorean y examinan el tema.

Histórico

La inversión extranjera pasó de algo más de 4,000 millones de dólares en 2022, a 4,200 millones de dólares en 2023.

Abinader

Las disminución de la pobreza se debe al incremento del empleo, al crecimiento de los salarios y a la reducción de la inflación.