El presidente Luis Abinader anunció durante su encuentro semanal con la prensa, LA Semanal, que el programa “Oportunidad 14-24” ha insertado a más de 9,500 jóvenes en el mercado laboral.



También resaltó que 15,221 jóvenes se han graduado del programa, mientras que 1,200 han sido reinsertados en el sistema educativo tradicional y 4,244 jóvenes están pendientes de graduación.



El mandatario explicó además que el programa cuenta con 2,922 pasantes y ha entregado 497 capitales semilla, 300,000 kits crudos del Plan Social de la Presidencia y más de 10 millones de comidas cocidas con el apoyo del Plan Social e Inabie.



El programa Oportunidad 14-24 se enfoca en la inclusión socioeconómica de jóvenes de entre 14 y 24 años que actualmente no se encuentran empleados ni estudia.



Abinader agregó que el programa busca disminuir la pobreza, la vulnerabilidad social y problemas como la delincuencia juvenil, el uso de drogas, los robos, los asaltos, los embarazos adolescentes y los matrimonios infantiles, a través de un enfoque integral, colaborativo y basado en la comunidad.



Además, indicó que el programa estableció 27 acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro, y ha tramitado 132 actas de nacimiento.



El presidente Abinader manifestó que el programa Oportunidad 14-24, una iniciativa gubernamental, tiene como objetivo principal la inclusión socioeconómica de jóvenes dominicanos cuyas edades oscilan entre los 14 y 24 años, quienes no se encuentran actualmente cursando estudios ni desempeñando actividad laboral alguna.



Asimismo, precisó que el proceso de selección de beneficiarios prioriza a aquellos jóvenes que se encuentran en situación de pobreza, madres adolescentes y residentes en zonas con alta incidencia delictiva; prestando especial atención a quienes carecen de documentación, tienen acceso limitado a servicios básicos y están desvinculados del sistema educativo y laboral.



El jefe del Estado añadió que el procedimiento implica visitas domiciliarias y la recopilación de datos para identificar a los jóvenes que cumplen con el perfil requerido.



Adicionalmente, durante el evento LA Semanal, el Coordinador de Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, detalló que el programa ofrece más de 30 formaciones técnico-vocacionales en diversas áreas, tales como agricultura, turismo, gastronomía, mecánica, idiomas, jardinería, informática, electricidad, arte, comercio, construcción y textil. También fomenta la inserción laboral a través de pasantías remuneradas y el apoyo a emprendimientos.



Señaló que los jóvenes reciben beneficios tales como raciones alimenticias, transporte, apoyo económico mensual y asistencia psicoemocional.



El presidente Abinader destacó que esta iniciativa constituye una política de Estado que involucra a 27 instituciones públicas y privadas, con el propósito de generar un impacto positivo en la juventud dominicana. En la actualidad, el programa cuenta con 143 centros distribuidos a lo largo del territorio nacional.



El programa “Oportunidad 14-24” evalúa rigurosamente diversos componentes para asegurar su efectividad. La inserción laboral se mide a través de pasantías remuneradas y la educación continua en empresas, mientras que la participación social se valora creando espacios donde los jóvenes son escuchados y sus necesidades atendidas. Además, se monitorea la provisión de beneficios y subsidios, incluyendo raciones alimenticias a través de planes sociales y un aporte económico mensual, garantizando así el apoyo integral a los participantes.



La salud mental es otro componente crucial, con intervenciones psicoemocionales y visitas domiciliarias por psicólogos. También se fomenta la cultura, los valores, el deporte y la recreación, promoviendo la participación en actividades diversas.

Joven de la India desaparecida en el este

Durante su encuentro semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader abordó la situación referente a la joven turista Sudiksha Konanki, de 20 años, cuya desaparición en Punta Cana ha sido reportada.



El mandatario expresó la profunda preocupación y empatía del Gobierno ante esta delicada situación, y aseguró que todos los organismos competentes se encuentran activamente involucrados en las labores de búsqueda. El presidente informó que se ha desplegado un operativo especial en el área marítima, en virtud de que la información más reciente sugiere que, según el testimonio de la persona que acompañaba a la joven, una ola pudo haber desencadenado una situación desafortunada en la playa. Enfatizó que se están investigando exhaustivamente todas las hipótesis para esclarecer los hechos.



No obstante, reiteró la inquietud y el firme compromiso del gobierno en la búsqueda y el esclarecimiento de la situación de la joven desaparecida.