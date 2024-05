Entre otras medidas el gobernante planea presentar una reforma fiscal

El presidente Luis Abinader definió el próximo periodo de gobierno como los cuatro años de las más grandes reformas que profundizarán el cambio de la sociedad dominicana.



En su encuentro con la prensa, LA Semanal, Abinader compartió sus planes para los próximos cuatro años de gobierno, tras asegurar que no hay un solo sector de la administración pública que su gestión no haya tocado y mejorado.



Anunció que después de las elecciones llamará a otros sectores para firmar un gran pacto nacional que permita desarrollar al país más allá de los próximos cuatro años.



En LA Semanal del ayer el presidente Luis Abinader abordó varios temas entre estos un “relanzamiento del Gobierno” para su segundo mandato.



De acuerdo con el mandatario, este relanzamiento puede incluir cambios de funcionarios, pero estos cambios se harán en búsqueda de “que realmente se pueda avanzar” en el país.



En el primer mes de su nuevo mandato, el presidente Abinader y su equipo trabajarán en una planificación para el relanzamiento del Gobierno que se centrará en mejorar y avanzar en diversas áreas, pero se mantendrán los planes ya establecidos.



Pacto eléctrico y reforma fiscal



Abinader indicó que el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico debe ser rediscutido.



Explicó que aunque se está aplicando, la crisis de la pandemia llevó a su suspensión hasta que las circunstancias fueran más favorables.



Este pacto busca proveer a la República Dominicana de un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible.



Además, Abinader ha asegurado que la reforma a la Ley Electoral es un tema en discusión y debe ser revisado.



El mandatario reiteró que, independientemente de tener mayoría en el Congreso, todos estos temas serán discutidos por la sociedad dominicana y por la oposición.



Destacó la necesidad de una reforma fiscal, pero aclaró que no hay prisa para implementarla.



Según Abinader, el Gobierno quiere hacer una reforma correcta que favorezca a los ciudadanos y evite un impacto negativo en los más vulnerables.



Además, el mandatario ha mencionado que se han realizado avances significativos en las discusiones sobre la reforma fiscal, con aproximadamente un 80% de los conversatorios sobre este tema ya completados.



En cuanto a las áreas de enfoque, resaltó la necesidad de mejorar la educación y la atención primaria, y de continuar con la reforma de la Policía Nacional.



Todo esto, según él, debe realizarse en un ambiente de crecimiento económico que pueda sostener las inversiones necesarias.



Abinader expresó su deseo de retomar los grandes acuerdos discutidos en el Consejo Económico y Social (CES), un tema que, según dijo, abordó en conversaciones recientes con el expresidente Leonel Fernández y con Abel Martínez.



Grandes reformas



El Gobierno tiene planes concretos para implementar reformas en consenso con las fuerzas políticas y sociales del país. Una de las reformas importantes mencionadas por el presidente Luis Abinader en LA Semanal, es la relativa a la Seguridad Social.



Abinader dijo que esta iniciativa ya cuenta con un 80% de acuerdo con los diversos sectores del sistema. Sin embargo, se reconoció la necesidad de avanzar más para beneficiar principalmente a los empleados y obreros dominicanos.



Además, se destacó que durante la gestión del Gobierno se han mejorado los indicadores sociales.



“Por ejemplo, la pobreza absoluta se ha reducido a un 23%, a pesar de los desafíos presentados por la pandemia del covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, que dispararon los precios mundiales de los alimentos, transporte y fertilizantes, entre otros”, agregó el presidente Luis Abinader.



Además, destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha señalado que la subalimentación en el país se redujo de un 8.3% a un 6.3% durante la administración actual.



Abinader mencionó que con el crecimiento de la economía, se utilizarán los recursos para disminuir aun más la pobreza, lo cual es una prioridad desde que se asumió el cargo.



El presidente Luis Abinader, también consideró que la Ley Electoral es uno de los temas que deben ser revisados por la sociedad y los políticos,



En ese sentido, Abinader indicó que dicha legislación ha sido modificada varias veces para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y la política.



Sin embargo, consideró importante tener en cuenta que cualquier modificación debe realizarse con el objetivo de garantizar la libertad y la equidad en el proceso electoral.



Sobre Guillermo Moreno



Según Abinader, el excandidato a senador Guillermo Moreno es un demócrata, honesto y transparente, “y podría ser un activo valioso para cualquier gobierno, aunque no se ha discutido ninguna posición específica que pudiera ocupar en el Gobierno”.



Moreno perdió las elecciones en la capital ante Omar Fernández, el candidato de la Fuerza del Pueblo, que fue uno de los tres senadores que la oposición logró elegir en las recientes elecciones.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados fueron los grandes ganadores de las elecciones, obteniendo la victoria en 29 de las 32 provincias del país.



El partido oficialista aseguró también la mayoría de los 190 escaños de la Cámara de Diputados

Viajará a Italia, a el Vaticano y Portugal

El presidente Luis Abinader anunció que a partir del próximo viernes 24 de mayo viajará a Italia, a el Vaticano y Portugal, y que durante su permanencia en Roma sostendrá un encuentro con el papa Francisco, así como reuniones bilaterales. Al explicar sobre su agenda en Europa, el jefe del Estado informó que partirá del país el próximo viernes 24 hacia Roma, Italia. Sostuvo que ya para el 27 de mayo sostendrá una reunión con el presidente de Italia, Sergio Matarella.



Informó que ese día, junto a su esposa e hijas, sostendrá un encuentro con el papa Francisco, al tiempo que mantendrá una reunión bilateral con autoridades del Vaticano.



El 28 de mayo, Abinader viajará a la República Portuguesa, donde se reunirá con el presidente de esta nación, Marcel Rebelo de Sousa.