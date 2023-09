El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que, si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, estaría del lado de la honestidad, la transparencia y la seriedad.



El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), habló de esta manera durante la segunda semana de sus actividades proselitistas como parte de su campaña para las elecciones presidenciales del 2024.



Al encabezar un acto en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana con dirigentes de varias provincias de la zona este del país, el presidente aseguróque “si Juan Bosch estuviera vivo, con quién tuvimos una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad”.

Destacó además que “si estuviera vivo José Francisco Peña Gómez estaría aquí contento, feliz de ver las acciones que está ejecutando en su gestión de gobierno”.



“Porque todas sus ideas de justicia social la hemos aplicado duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más viviendas a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez”, sostuvo.



Paliza y Arroyo Instan a la base a votar por Abinader



De su lado, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, manifestó que el pueblo dominicano tendrá que tomar una decisión de dos opciones posibles. “O volver al pasado o construir futuro, o mirar la opacidad del pasado o construir un futuro brillante, o volver a las viejas formas de hacer política o abrazar la institucionalidad, la transparencia y el mejor apego a las normas y a las leyes”, resaltó.



Luego, en el acto realizado en San Pedro de Macorís, el vicepresidente nacional del PRM, Nelson Arroyo, manifestó que el presidente Abinader es la única garantía de seguir con el cambio y ánimo a las bases a votar en las internas del partido por el mandatario para continuar por el camino del progreso, la transparencia y el desarrollo del país.



“Nosotros no vamos a permitir que la República Dominicana retroceda, estos cambios que hemos logrado en estos tres años de gobierno no se pueden detener”, resaltó Arroyo, en el acto desarrollado en el complejo deportivo de San Pedro de Macorís.