El presidente de la República y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Luis Abinader, se impone con un 61.76% en las casillas de la boleta presidencial 2024-2028, al aparecer en 21 de los 34 recuadros correspondientes a los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE).



Con un 14.71% le sigue el exmandatario y titular de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, cuyo rostro también aparece en cuatro organizaciones aliadas. Mientras que los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), Abel Martínez y Miguel Vargas, respectivamente, figuran con un 2.94%; los dos dirigentes aparecen solo en el recuadro de la organización a la que pertenecen: Martínez en la casilla No 2 y Vargas en la No. 4.



En la boleta electoral hay un total de ocho candidatos presidenciales, siendo la Fuerza Nacional Progresista (FNP), recuadro No. 22, la única organización política que va sin aspirante al Gobierno.



Similar al PLD y PRD, los otros cinco candidatos de oposición aparecen una sola vez, que es en el recuadro del partido político que militan, por lo que también figuran con un 2.94%. Estos aspirantes presidenciales son María Teresa Cabrera, de Frente Amplio (FAMP), casilla No. 14; Fulgencio Severino, del Partido Patria para Todos (PPT), No. 27; Carlos Peña, Partido Generación de Servidores (Gens), No. 28; Virginia Antares, Opción Democrática (OD), No. 29; y Roque Espaillat, Partido Esperanza Democrática (PED), No. 32.



Las casillas de Abinader y Fernández



El presidente Luis Abinader aparece en la casilla No.1 de la boleta, que corresponde al PRM; la No. 5, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); No. 6, partido Alianza País (Alpaís); No. 7, Dominicano por el Cambio (DxC); No. 8, Partido de Unidad Nacional (PUN); No. 10, Partido Humanista Dominicano (PHD); No. 11, Partido Cívico Renovador (PCR); No. 12, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); No. 13 Partido Democrático Alternativo (MODA); y No 15, Alianza Por la Democracia (APD).



También en el recuadro No. 16, partido País Posible (PP); No. 17, Partido Liberal Reformista (PLR); No. 18, Partido Popular Cristiano (PPC); No. 20, partido Unión Demócrata Cristiana (UDC); No. 21, Partido de Acción Liberal (PAL); No. 23, Partido Revolucionario Independiente (PRI); No. 24, Partido Demócrata Popular (PDP); No. 25, Partido Nacional Voluntad Ciudadana ( PNCV); No. 26, Partido Verde Dominicano (Verde); No. 33, Partido Primero la Gente (PPG); y No. 34, partido Justicia Social (JS).



En tanto, el expresidente Leonel Fernández figura en las casillas No. 3, de Fuerza del Pueblo; No. 9, partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); No. 19, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); No. 30, Partido Socialista Cristiano (PSC); y No. 31, Partido Demócrata Institucional (PDI).



Casillas de boleta senatorial del DN dominada por Guillermo Moreno



En cuanto a la boleta senatorial en el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, candidato del PRM y aliados, se impone en las casillas sobre los demás competidores con un 58.82%, al aparecer en 20 de los 34 recuadros. Le sigue Omar Fernández, candiado de FP y aliado, con 20.59%, tras figurar en siete de los recuadros.



Vinicio Castillo, de FNP y aliado, tiene el 5.88% de las casillas, al aparecer dos veces. Mientras Maritza Méndez, Carlos Rubio y Eric Ortiz, de los partidos PPT, Gens y OD, respectivamente, figuran con un 2.94%, ya que aparecen una sola vez.



Al menos dos casillas van sin candidatos a senadores por el Distrito Nacional, que son la No. 18, del Partido Popular Cristiano; y la No. 32, Partido Esperanza Democrática.

Definió el orden de los partidos en las boletas

En octubre del 2023, la Junta Central Electoral definió el orden que tendrán los partidos políticos en las boletas electorales para a ser utilizadas en los comicios municipales de febrero pasado y presidenciales y congresuales de este 19 de mayo.



La casilla uno la ocupa el Partido Revolucionario Moderno; la número dos, el Partido de la Liberación Dominicana; la tres, Fuerza del Pueblo; y el puesto cuatro, el Partido Revolucionario Dominicano. Estos son los cuatro partidos mayoritarios, que obtuvieron más de un 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones del 2020. El criterio utilizado por la JCE fue la sumatoria de los votos válidos obtenidos de manera individual por cada partido. Se tomó en cuenta la votación de cada organización en los tres niveles en las últimas elecciones celebradas el 5 de julio del 2020, es decir, el nivel presidencial, senatorial y de diputaciones.