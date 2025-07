En diálogo por la crisis haitiana, ambos comparten que ven hartazgo de la comunidad internacional sobre el tema

El presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández se encontraron ayer nuevamente para tratar la crisis de Haití y tras su reunión, manifestaron su preocupación por la espiral de violencia en la vecina nación y el hartazgo o cansancio que perciben de la comunidad internacional sobre el tema.



Luego de una reunión, que duró dos horas y diez minutos en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), ambos líderes tomaron turnos para externar su postura sobre la situación de Haití en el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus repercusiones para la República Dominicana” que se desarrolla en el seno del Consejo Económico y Social (CES), acercamiento contempla, además, visitas del presidente Abinader a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía.



Al expresar que durante la reunión se conversó sobre la situación internacional, pero especialmente de Haití, el expresidente Fernández manifestó que a ambos les preocupa la espiral de violencia que hay en el vecino país sobre todo, cuando al revisar el informe de Naciones Unidas, se muestra que solo en los primeros seis meses de este año hay más de 4,000 muertos por la participación activa de las bandas criminales.



“Y por lo tanto, es algo que debe llamar la atención mundial y una mayor injerencia o participación en la búsqueda de una solución a este problema que está causando terror en Haití”, expresó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y de Funglode.



En su intervención, Fernández enfatizó que tanto él como Abinader discutieron extensamente el tema de Haití y sobre los trabajos que realizan los representantes de ambos y de los otros dos expresidentes en las seis mesas temáticas del CES que tratan la parte migratoria, laboral, desarrollo de la zona fronteriza, seguridad, relaciones internacionales y comercio bilateral.



Indicó que es importante tratar el tema de relaciones internacionales para conocer con cuáles fuerzas se puede contar para volver a restablecer estabilidad y orden en Haití.



Hartazgo comunidad internacional



Durante una sesión de preguntas y respuestas, el presidente Luis Abinader manifestó que durante la reunión, ambos líderes conversaron que “en realidad hay un hartazgo de la comunidad internacional con Haití”, que se percibe en foros internacionales. Sin embargo, el mandatario aseguró que esta nación seguirá insistiendo y lo repetirá las veces que sean necesarias.



“Conversamos con el presidente Fernández de que en realidad hay un hartazgo de la comunidad internacional con Haití. En realidad, cada vez que conversamos, ya sea en foros como este, de manera multilateral, con diferentes países, como cuando lo hacemos de manera bilateral con los diferentes gobiernos, están cansados del tema de Haití, de tanto tiempo, con tanta inestabilidad. Algunos se quejan de muchas ayudas que ya le han otorgado en muchos tiempos, pero como decía el embajador y actual viceministro, Rubén Silié, todos los países pueden cansarse de decir menos República Dominicana. Y nosotros tenemos que insistir con el tema que estamos y seguiremos insistiendo. Dijo que esta es la número 16 (en la ONU). Bueno, pues seguirá la 17, la 18, la 19 y llegaremos a la que sea”, dijo Abinader.



Leonel: Establecer orden en parte migratoria y laboral con extranjeros



Al ser preguntado sobre las versiones de que en el marco de este diálogo se trataría una posible regularización de extranjeros ilegales y qué propuestas tiene sobre el particular, el expresidente Leonel Fernández afirmó que siente la necesidad de que se establezca un orden en la parte migratoria y laboral, donde el Estado precise y tenga constancia de la presencia de todo el que está en el territorio dominicano y en calidad de qué.



“Entonces, el equipo nuestro que trabaja en eso, o sea, tenemos en la parte de la Comisión de Asuntos Laborales, al doctor Rafael Albuquerque y Nélsida Marmolejos que están trabajando en esta área, y la parte migratoria, donde tenemos a los compañeros Inocencio García y John García. Ciertamente habrá propuesta por escrito con respecto a este tema. Ahora no debo adelantarme porque se conocerá primero en el marco del CES y ya al final, en las conclusiones, se verá cuáles fueron las posiciones planteadas por la fuerza del pueblo sobre ese particular”, dijo Leonel Fernández.



Bandas haitianas no están cerca de RD



Cuestionado sobre a qué distancia se encuentran las bandas haitianas de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader ninguna está cerca de la frontera. Dijo que estas tienen una especie de círculo a todo lo que es Puerto Príncipe, con la finalidad de crear o tener un peaje.



Su finalidad es económica. Estamos hablando de extorsionadores, narcotraficantes, asaltantes, y esas bandas lo que hacen es cobrar peaje para todo lo que entra en todo el área de Puerto Príncipe. No tenemos información de que estén cercanos a la frontera y yo repito que cualquiera de ellos que entre, nosotros lo tenemos identificado de manera biométrica a todos y a cada uno, y si entran al país y nosotros tenemos la oportunidad de captarlos, a ellos les va a ir muy mal. Les va a ir muy mal”, resaltó el jefe de Estado dominicano.



Sobre las cartas enviadas por el presidente y los tres expresidentes a la comunidad internacional solicitando más apoyo para la misión de pacificación de Haití, Luis Abinader enfatizó que el documento fue muy comentado entre todos los países en las Naciones Unidas y que todos los países miembros del actual Consejo de Seguridad expresaron admiración por la madurez del liderazgo político dominicano para estos aspectos fundamentales con una posición unificada.



“Hay muchas reuniones bilaterales, hay muchas situaciones que se están haciendo. Actualmente nuestro canciller está en todas esas negociaciones y esperamos que él retorne a final de la semana (…), pero esto es una negociación permanente, a veces lenta, pero necesaria para poder lograr una unificación y una misión que finalmente pueda pacificar Haití”, comentó Abinader a los medios de comunicación.

Leonel invitado a la X Cubre de las Américas

Tanto el presidente Luis Abinader como el expresidente Leonel Fernández comunicaron que durante su encuentro también se trató el tema de la Décima Cumbre de Las Américas a celebrarse en la primera semana de diciembre de este año.



Abinader indicó que Fernández fue invitado a participar en uno de los foros a realizarse en el marco de este encuentro que reunirá líderes de toda la región en Punta Cana.



“Tal como ha dicho el presidente, también tratamos el tema de la Cumbre de las Américas, donde nos ha hecho una gentil invitación a participar, de alguna manera, en contacto con los líderes latinoamericanos que estarán presentes en el país en la primera semana de diciembre, que es cuando tendrá lugar esta cumbre”, señaló Fernández, quien indicó que, de igual forma, se abordó la situación mundial, como es el caso de la desaceleración del crecimiento económico a nivel internacional que está afectando a todos los países de América Latina, sin excluir a la República Dominicana que por igual se ha incorporado a esa situación por un factor externo.

Luis Abinader

Conversamos con el presidente Fernández de que en realidad hay un hartazgo de la comunidad internacional con Haití.”