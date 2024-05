La abstención que pueda producirse en los comicios del próximo domingo ha generado un interés particular entre los partidos políticos que van al certamen y el órgano electoral que ha puesto en marcha una campaña para motivar el voto.



La inasistencia de votantes en las elecciones presidenciales de 2020 superó el promedio de histórico de 30% y fue de 44.5%, en un contexto de pandemia. Es decir fue de un 15% más, lo que traducido a votos representaría más de un millón de electores que no fueron a las urnas en las votaciones presidenciales.



Sin embargo, la abstención en las elecciones del 18 de febrero que en los grandes centros de votación superó el 60%, generó preocupación, lo que ha provocado un llamado a votar de manera masiva por parte de los partidos políticos.



Desde el presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, hasta los candidatos de oposición, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, han insistido en llamar a la población a votar el domingo.



Igualmente, la JCE desarrolla una intensa campaña de motivación del voto por distintos medios de comunicación y las redes sociales.



En las elecciones de 2020, con un padrón de 7 millones 529 mil 932 inscritos, votaron 4 millones 163 mil 305 electores equivalente al 55.29%, lo que representa 15% superior al promedio histórico.



En los comicios de mayo de 2016, la abstención fue de 30.40%. De un padrón de 6 millones 765 mil 245 inscritos, votaron 4 millones 708 mil 746 en las urnas, lo que representa el 69.60%.



En el proceso del 2012, la inasistencia de votantes a las uras alcanzó 29.77%, cuando acudieron 4 millones 566 mil 838 votantes de los 6,502,968 inscritos.



En la contienda del 2008 fue de 29%, mientras en 2004 fue de 27%. Esas elecciones fueron ganadas por Leonel Fernández. En el 2000 la abstención había sido menor, solo alcanzó un 24%.



En 1996, la abstención fue de 22% y en 1994, apenas de 15%, pero en estas últimas elecciones se alegó un fraude que generó una crisis política y el país estuvo al borde de un vacío de poder.



En 1990, es la elección que generó mayor nivel de abstención después del 2020, un 44.98% no acudió a las urnas.



Crecimiento del padrón es de 8%



De acuerdo con la evolución del histórico de crecimiento del padrón de electores del país, la lista de electores para las elecciones del domingo registra un aumento de 615 mil 616 votantes más que en 2020.



Ese porcentaje representa un incremento de 8.17%. Para las pasadas elecciones, el padrón de 7 millones 529 mil 932 votante y el actual ascienda a 8 millones 145 mil 548 inscritos.



Para las elecciones generales de 2016, el padrón era de 6 millones 765 mil 245 personas inscritas, lo que representa un incremento en 262 mil 277 electores más que en el registro de electores de las elecciones de 2012. Eso representa un incremento de 4.03%.



En 2012 el padrón tenía 6 millones 502 mil 968 con 386,571 votantes inscritos con un aumento de 6.32% en relación con el período anterior de 2008.



En 2008 había 5 millones 764 mil 387 personas hábiles para votar, lo que aumentó significativamente comparado con el 2006, puesto que para esa ocasión hubo 395,323 electores nuevos.



Para los comicios del 2004 el padrón contaba con 5 millones 223 mil 161 votantes, al experimentar un crecimiento de 430,556 personas más equivalente al 8.98%, con respecto al número de votantes del año 2000.

Voto exterior el que más ha crecido en 20 años

El crecimiento del voto exterior ha sido constante desde que se creó en 2004, hace ya 20 años al punto de que es la segunda demarcación con mayor número de electores. Para esa elección el padrón era de apenas 52 mil 440 inscritos; en 2008, los empadronados pasaron a 154 mil 789 y para 2012, la cifra se disparó a 328 mil 649 y en 2016 fue de 384 mil 526. En las pasadas elecciones de 2020, había poco más de 595 mil registrados. La abstención en el exterior ha sido superior al 55%. En 2020 solo votó el 21%, pero el contexto estuvo influenciado por la pandemia del coronavirus. En 2016, la abstención fue de 54.96%. En 2012, registró el nivel más de bajo de inasistencia a las urnas de votantes en el exterior, pues poco más del 44% no acudió a las urnas, mientras, en 2008, el 50% votó y la otra mitad no fue a las urnas. En el exterior se escogerán siete diputados de ultramar en tres circunscripciones que existen. La JCE también emitió la resolución sobre el horario de votación que regirá en los países del exterior. En algunas de esas naciones, especialmente en Europa, el horario es distinto al de la República Dominicana. Allí las votaciones arrancan a las 8:00 de la mañana de esos países y cierran a las 5:00 de la tarde.