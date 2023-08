Email it

El presidente Luis Abinader informó ayer que este fin de semana hará el primer acto oficial para su reelección en los comicios de 2024.



“Yo sigo trabajando en el Gobierno, realmente no he hecho la primera actividad política, o vamos a decir electoral o de campaña, me parece que la vamos a realizar el próximo fin de semana, esas son las planificaciones y la presión que tengo de que se realice. Lo que espero es hacer una campaña que sea decente, que sea civilizada, que fortalezca la democracia dominicana y ese es nuestro deseo” dijo en entrevista en el Grupo de Comunicaciones Corripio.



El mandatario aseguró que las campañas emprendidas por su partido se desarrollarán rigurosamente siguiendo las normativas establecidas por la Junta Central Electoral (JCE).



Abinader agregó que todas estas acciones se llevarán a cabo en entornos cerrados, sin contemplar por el momento la realización de marchas o manifestaciones en las calles.



El presidente Abinader informó oficialmente su decisión de repostularse el 13 de este mes. La información fue comunicada en un video de corta duración difundido en las redes sociales del mandatario.



El gobernante aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) logrará mejores resultados electorales en los comicios de 2024 que los obtenidos en el 2020. El sábado el presidente estará en Santo Domingo Norte, Pantoja, Los Alcarrizos y Las Caobas y el domingo en el Parque del Este.