Distrito Nacional – Durante una rueda de prensa realizada por el equipo de campaña de Abel Martínez, encabezada por los miembros del Comité Político, Gustavo Sánchez, diputado y enlace del Gran Santo Domingo del proyecto Abel 24 y Domingo Contreras, coordinador de campaña en el DN, presentaron ante la opinión pública, es desglose de la dirigencia que trabaja para garantizar el triunfo el 16 de octubre, en las consultas ciudadanas que estará realizando el PLD.

En ese sentido, Domingo Contreras informó que de 237 presidentes de comités intermedios validados que tiene el PLD en el Distrito Nacional, 126 están respaldando las aspiraciones de Abel Martínez con todas sus estructuras, para un equivalente de 53.85%, mientras que tres se mantienen indefinidos y los 108 restantes están divididos entre los demás proyectos.

“En la circunscripción uno hay conformados 35 intermedios de los cuales, 20 están trabajando de manera activa para el triunfo de Abel, lo que representa el 60.61%; en la número dos, el PLD cuenta con 44 presidentes de intermedios y 24 forman parte de este proyecto para un 55.81%; en la circunscripción número tres, la más grande del territorio del Distrito Nacional, existen 158 comités intermedios de los cuales 82 están en esta estructura política de Abel, para un 51.90%”, aseguró Domingo Contreras.

Aseguraron que «el codiciado y complejo terreno electoral del Distrito Nacional, ha sido conquistado por el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, en donde tiene la mayoría de las estructuras que mueven a la militancia y simpatizantes de esa organización política».

Contreras agregó que, “como todo el mundo sabe, Abel inició con una base de simpatía muy grande en todo el Cibao y su gran reto era conquistar el gran Santo Domingo y eso ha ido ocurriendo, el sábado pasado todos fuimos testigos de cómo en Santo Domingo Este los principales miembros del liderazgo tradicional y el nuevo liderazgo que se ha renovado apoya a la candidatura de Abel, faltaba el Distrito Nacional y hoy compartimos con ustedes, los datos de cómo se ha construido la arquitectura de simpatía y de conexión que tiene con esa base renovada el Partido de la Liberación Dominicana”, externó Domingo Contreras.

De su lado, Gustavo Sánchez expresó que “como miembro del Comité Político y comprometido con el partido, me permito en esta recta final, como un actor importante en el Distrito Nacional, del cual he sido electo diputado en innumerables ocasiones, en cuyo territorio he estado articulando las preferencias del compañero Abel Martínez, les garantizo que estos datos que ofrecemos están sujetos a la más convincente realidad.

El compañero Abel Martínez tiene asegurada esta plaza, porque la mayoría de la dirigencia alta, media y de base, está comprometida con la opción que hace más fácil el retorno del partido al poder en el 2024”.

“Muchos de los compañeros del Comité Central que de manera pública no han hecho trascender sus preferencias, colaboran de manera particular con nuestro proyecto. Es un secreto a voces que Abel Martínez ha conquistado el Distrito Nacional”, afirmó Sánchez.

En la actividad, realizada en el salón Anturios de Villar Hermanos, estuvieron presentes, decenas de miembros del Comité Central, así como una nutrida representación de presidentes de comités intermedios y de base validados del PLD, entre otros dirigentes.