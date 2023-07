Las autoridades del DN, SDN y SDE dieron plazos a los candidatos para que retiren la publicidad no permitida

La avalancha de vallas y afiches con propaganda política colocada en zonas del Gran Santo Domingo desde el periodo previo a la precampaña no solo llamó la atención de los ciudadanos y de los medios, sino también de las autoridades municipales.



Ante la gran contaminación visual, las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este emplazaron a los aspirantes de diferentes partidos políticos para que retiren la publicidad instalada en espacios no autorizados por la Ley 33-18 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que prohíbe el uso de aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública para colocar cualquier medio de propaganda partidaria.



La Alcaldía del Distrito Nacional fue la primera en demandar públicamente a los precandidatos presidenciales, municipales y congresuales a que eliminen las propagandas políticas que no están permitidas en los espacios públicos de la ciudad.



Una de las principales zonas en las que dicho cabildo ha identificados violaciones a las disposiciones de las normativas es en la Ciudad Colonial. En esta área solo se permite la publicidad exterior de los establecimientos locales, a través de la colocación de anuncios y letreros comerciales y de servicios, según el artículo 22 de las normas de zonificación, Uso e Intervención en la Ciudad Colonial, (Ordenanza 03-201).



“En la Ciudad Colonial tenemos algunos lugares en los que permanece todavía (las vallas con publicidad política), a pesar de que el fin de semana quitamos algunas. Estamos procediendo a notificar a todo el que haya montado vallas de manera ilegal o las haya puesto en postes de luz o árboles. Se les está enviando una notificación para que procedan a retirarlas”, informó Elizabeth Mateo, directora de comunicaciones de la Alcaldía del Distrito, al ser contactada por teléfono desde elCaribe.



Santo Domingo Norte



De su lado, la Alcaldía de Santo Domingo Norte, también fue enfática en solicitar a todos los precandidatos a diferentes cargos electivos que respeten la ley y retiren todas las vallas y afiches propagandísticos políticos no permitidos en espacios públicos de su jurisdicción, en un plazo de cinco días.



En este municipio son muy pocos los postes de luz y espacios públicos que no han sido utilizados por los candidatos para promocionarse, lo que genera una gran contaminación visual en casi todos las zonas principales e internas de las localidades.



“Nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento de partidos para tratar esta materia. Lo que sí es que los días van pasando, van contando y obviamente nos tocará hacer la parte ejecutoria de retiro dando el plazo prudente que el señor alcalde (Carlos Guzman) ha expuesto en su comunicación”, indicó el director de Servicios Públicos de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, Luis Mejía Guerrero en conversación con este medio.



Precisó que en esta demarcación está restringida la publicidad en postes eléctricos o telefónicos, árboles o cualquier otro elemento que atente con la seguridad y/o libre tránsito de los ciudadanos, conforme a la regulación del uso de espacios públicos destinados para fines publicitarios.



En su comunicado, este cabildo también recordó que está estrictamente prohibida la colocación de afiches, cruza calles, publicidad adhesiva en todos los espacios públicos, así como “toda la propaganda que sea perjudicial a la estética urbana, dañina al medio ambiente o bien sea contraria a las disposiciones relativas al ornato municipal durante el período de precampaña.

En el DN la propaganda política ha sido colocada entre cables eléctricos y telefónicos. La Alcaldía de SDE comenzó a retirar afiches pegados en postes de tendido eléctrico.

Operativos en Santo Domingo Este



Además de la exhortación a los aspirantes presidenciales, municipales y congresuales cumplir con las normativas, por su parte la Alcaldía de Santo Domingo Este también inició operativos para desmontar los afiches políticos colocados de forma irregular.



De acuerdo con el director de Espacios Públicos de esta demarcación, Melvin Hiraldo, en varias ocasiones solicitaron la intervención de la Junta Central Electoral en el tema de la publicidad política ilegal, así como con representantes de los partidos, sin embargo, por la persistencia en la violación a las reglas procedieron a retirar afiches políticos de todos los partidos colocados en los postes de luz, áreas verdes y otros espacios públicos en los cuales contaminaban visualmente el entorno.



“Se le está haciendo un llamado a todos los partidos para que de forma voluntaria retiren su publicidad, que nos dejen los espacios públicos libre porque nosotros tenemos tres años recuperado todo lo que es los espacios públicos y los postes de luz para que los políticos hoy vengan a arrabalizar el municipio”, expresó Hiraldo. l