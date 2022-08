La inobservancia de algunos congresistas en aspectos legislativos ha provocado la crítica de ciertos sectores

Así como para el cristiano, el libro por excelencia es la Biblia, para los legisladores lo es la Constitución de la República y los reglamentos internos del Congreso Nacional. Es por ello que los senadores y diputados tienen el deber de hacer todo el esfuerzo necesario para conocer al máximo el contenido de esas leyes, ya que, como dice una vieja frase popular: “cada rezador con su librito”.



Aunque “errar es de humanos”, la inobservancia de algunos congresistas en aspectos legislativos ha provocado en momentos determinados la crítica de sectores, al considerar que hay puntos difíciles de ignorar. Hay legisladores, sin embargo, que aún no son conscientes que se han equivocado, al desconocer ciertas reglas básicas, como es el saber elaborar una resolución.



Ternas del Defensor del Pueblo



La Comisión Especial del Senado presidida por Ricardo de los Santos decidió devolver las ternas del Defensor del Pueblo a la Cámara de Diputados debido a una “inobservancia” al artículo 7 de la Ley 367-09, el cual precisa que la Cámara Baja debió presentar dos ternas para adjuntos y no tres, como hizo. Esto ocurrió el pasado 26 de marzo del 2021.



El requerimiento de la comisión fue ratificado por el Pleno senatorial en la sesión ordinaria del martes 06 de abril de ese año.



Ante el anuncio del senador de Sánchez Ramírez, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso acoger la propuesta del Senado, pero “no en virtud de que violentaron la ley”.

Manifestó que cuando se hizo la ley, la misma se refería al Defensor del Pueblo con dos adjuntos y luego la Constitución estableció que serían entre dos y cinco, razón por la que el Pleno de los diputados decidió colocar tres.



Asimismo, el presidente de la Comisión Especial de la Cámara Baja que evaluó los aspirantes a Defensor del Pueblo, Pedro Tineo, rechazó que hayan cometido violación alguna y adujo que la comisión a su cargo actuó conforme a la Constitución, que en su artículo 83 numeral 3 establece que los adjuntos “no podrán ser más de cinco”.



El diputado de Alianza País, Pedro Martínez, le dio la razón al Senado y dijo que “evidentemente hubo un error de parte de la Cámara de Diputados”, a la cual pertenece. La diputada perremeísta Soraya Suárez,argumentó que el tema es de procedimiento, “no nada del otro mundo”.



Interpelar sin aplicar norma



A pesar de que en el Congreso Nacional se han depositado varias resoluciones con el nombre de “interpelación”, no todas cumplen que con este requisito, ya que, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución y el Manual de Procedimientos Legislativos de la Cámara de Diputados, en su página 186, dice que para ser consideradas como tal, deben constar con el requerimiento “de al menos tres legisladores”.



Del 16 de agosto del 2020 a la fecha sólo cinco iniciativas de las que reposan en el Congreso pueden considerarse como interpelaciones, cuatro de las cuales se sometieron vía el Senado y una por la Cámara de Diputados; las demás serían invitaciones y estarían avaladas en el artículo 94 de la Ley Sustantiva.

En este cuatrienio, tres diputados opositores sometieron resoluciones con la finalidad de interpelar a funcionarios, las cuales no cumplen con las leyes, ya que figura un solo legislador “y no un mínimo de tres”. Esta inobservancia es solo de diputados, no de senadores.



Sócrates Pérez, del PLD, es uno de ellos. El 4 de abril del año pasado depositó la resolución para “interpelar” a la señora Gloria Reyes, directora del programa Supérate. La pieza no ha sido tomada en consideración.



Le sigue su homólogo de partido Tulio Jiménez Díaz quien el 12 de abril del mismo año sometió una resolución donde solicitaba la “interpelación” del director general de la Policía Nacional de ese entonces, mayor general Edward Sánchez González, para que explique el motivo real del asesinato a tiros el 30 de marzo de ese año de la pareja de esposos evangélicos, Elisa Muñoz y Joel Díaz, a manos de una patrulla de la uniformada en Villa Altagracia. La resolución llegó a iniciar su procedimiento legislativo, pero en la reunión del 21 de julio del 2021 la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Baja decidió rendir un informe desfavorable.



También es parte del listado el veterano diputado reformista Pedro Botello, quien el pasado 14 de marzo depositó una resolución solicitando “interpelar” al señor Ramón Emilio Contreras Genao, superintendente de Pensiones, para que explique las razones por la que AFP estaban reportando mes por mes una reducción en los balances de los ahorros de las cuentas de capitalización individual de los afiliados. La pieza no ha sido tomada en consideración.



Faride y el reglamento interno



La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, y el representante de Pedernales, Dionis Sánchez, tuvieron un enfrentamiento verbal en la sesión de la Cámara Alta del pasado 09 de diciembre, al grado que Eduardo Estrella (presidente del Senado) y Bauta Rojas tuvieron que intervenir a calmar la situación.



La senadora leyó un informe de un contrato de préstamo de US$ 97,266,793.00, el cual estaba firmado por apenas tres senadores. La legisladora decía que este fue aprobado por todos los miembros de la comisión que habían asistido a la reunión realizada el día anterior.



Dionis Sánchez le recordó el reglamento interno del Senado, el cual, en su artículo 285 dice que a la hora de presentar un informe favorable al Pleno este debe tener “la firma de la mayoría de sus miembros”. Ante lo ocurrido, el contrato no pudo conocerse ese día.

Iván Silva solicita un reconocimiento a Miss

El senador Iván Silva, en fecha 18 de mayo del 2021, pidió al Pleno de la Cámara Alta colocar en la agenda del día un reconocimiento a Kimberly Jiménez, la Miss República Dominicana que ese año logró el puesto de la cuarta finalista en el certamen de belleza de Miss Universo. El legislador hizo el requerimiento “sin elaborar proyecto de resolución ni introducirlo en la Secretaría General Legislativa”. En ese momento, Santiago Zorrilla, presidente en funciones del bufete directivo, le recordó que debe hacer una resolución para solicitar el reconcomiendo por el logro alcanzado de la joven y depositarla, “y gustosamente la enviaremos a comisión para ser aprobada”. A la semana siguiente, Silva elaboró y depositó el proyecto de resolución. De acuerdo al Reglamento Interno del Senado, en su artículo 167, las iniciativas se presentarán por ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara Alta en formatos físico y digital y sustentadas con toda la documentación exigible para su admisibilidad.

