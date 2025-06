Las aspiraciones por la candidatura presidencial del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) lucen desbordadas y el impacto que podrían tener en el desenvolvimiento del Gobierno ha generado preocupación en la dirigencia de la organización desde que concluyeron las votaciones de 2024.



En ese sentido, en varias ocasiones y con más de un dirigente ha salido a relucir la necesidad de un protocolo entre los aspirantes, pero esa idea no se ha concretado.



El primero en plantear ese procedimiento sobre las candidaturas fue el presidente Luis Abinader, incluso antes de las votaciones de mayo del pasado año, y lo volvió a repetir el pasado lunes en el marco de La Semanal. El mismo planteamiento han hecho el presidente de la organización, José Ignacio Paliza y el presidente ad vitam, Andrés Bautista.



El presidente Abinader ha sostenido varios encuentros con los aspirantes, seis inicialmente, para abordar el tema de las aspiraciones internas. Para esta semana hay otra reunión pautada, pero el número de aspirantes que asistiría aumentó y la lista de los que participarían en el encuentro subió a diez.



Hasta ahora, aspiran David Collado, Carolina Mejía, Yayo Sanz, Raquel Peña, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Ramón Alburquerque y Víctor D’Aza.



Igualmente, la Dirección Ejecutiva abordó el tema a principio de este año, pero el debate se centró en que, hasta ese momento, las aspiraciones se habían mantenido en el marco de lo legal y lo prudente, por lo que se entendió que no era necesario aprobar un reglamento para normar las aspiraciones internas como había propuesta Paliza.



“En un momento, el Partido Revolucionario Moderno tiene que abocarse a una discusión sobre un protocolo de acción entre ellos, para que se desarrolle democráticamente, pero sin afectar ni al Gobierno ni al partido”, consideró Abinader. El líder del PRM también recordó a sus compañeros de organización actuar conforme a lo establecido en la Ley de Partidos y Electoral. La ley 33/18 establece el inicio oficial de la precampaña en julio de 2027.



También hay reclamos de sectores dentro y fuera del PRM que exigen a los funcionarios que tienen aspiraciones presidenciales que dejen los cargos. En ese sentido, dirigentes como Yayo Sanz Lovatón, Guido Gómez Mazara y Wellington Arnaud han repetido en varias ocasiones que llegado el momento de formalizar las aspiraciones y en los plazos legales que establece la ley de Partidos Políticos dejarán los cargos que ocupan en el Gobierno.



“Yo soy el director general de Aduanas y mientras yo sea director de Adunas de la República Dominicana, no puedo andar en campaña por razones muy obvias y tengo un compromiso con mi presidente. Yo soy fundador del proyecto de Luis, y todavía no ha pasado un año de este nuevo gobierno y tenemos grandes retos enfrente. Uno tiene que saber colocar los espacios y las acciones en su correcta dirección”, expuso recientemente Sanz Lovatón.



Activismo de aspirantes



A pesar de las advertencias, el pasado fin de semana fue un reflejo de que todos los aspirantes a la boleta presidencial del PRM están en la calle y es poco probable que suelten el acelerador. Lo más visible fue la salida del expresidente Hipólito Mejía, que comenzó a promover a su hija Carolina y el respaldo que anunció el frente agropecuario del PRM a la alcaldesa de la capital.



En tanto, la vicepresidenta Raquel Peña informó de la integración a su equipo político de dirigentes de la estructura del PRM como Adolfo Pérez, mientras el director de Adunas y titular de finanzas del PRM, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, informó que dirigentes de la estructura local se sumaron a su proyecto.

En esa misma tesitura, Wellington Arnaud, desarrolló una jornada de contactos políticos en la diáspora donde el PRM ganó todas las posiciones en las pasadas elecciones.



Lo que más se sintió del activismo del PRM fue la participación del expresidente Mejía. En una entrevista con el periodista Adolfo Salomón advirtió a la vicepresidenta Raquel Peña que su hija llegó primero a la competencia y que además tiene mejor padrino, en referencia a él. Sin embargo, valoró positivamente la capacidad de la vicemandataria, lealtad y madurez en la administración pública y en la actividad política.



Igualmente, dijo que el presidente Abinader no debe intervenir en el proceso interno. “Ella tiene capacidad y formación, delicadeza y lealtad, pero tiene una que tiene más tiempo que ella, con un padrino más fuerte que el que ella pueda tener, Hipólito papá de Carolina; Luis no va a meterse en eso ni puede meterse en eso, yo estoy convencido que no, eso no está en su esquema y él lo ha dicho”, expresó en la entrevista con Adolfo Salomón.



Carolina Mejía sostuvo reuniones políticas el pasado fin de semana en San Francisco de Macorís participó en encuentros con la vieja guardia de Hipólito entre los que figuran Hernani Salazar y Julio Ernesto Camilo.



La también secretaria general de la organización oficialista expuso que ha sido garante de la unidad del PRM, mientras que dirigentes que la apoyan advirtieron sobre las supuestas intenciones de “imponer candidatos que no son del partido”.

Guerra de encuestas

Junto con los pronunciamientos y actividades proselitistas, las encuestas sobre posicionamiento electoral son cada vez más frecuentes. La constante es que en todas las mediciones David Collado sale puntero y Carolina Mejía en segundo lugar, mientras que Sanz Lovatón y Raquel Peña siguen en la tercera y cuarta posición.