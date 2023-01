El presidente de la JCE dice no será oportuno introducir ley si proyecto perime el 12 de enero; Abinader buscará consenso

Aunque el actual Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) hizo desde su instalación todos los esfuerzos para que se llegara al año preelectoral con las leyes electorales modificadas y adecuadas a la realidad, el órgano tendrá que comenzar a ejecutar el calendario electoral a la espera de saber qué pasará con la normativa 15-19 que todavía se discute en el Congreso Nacional con una legislatura casi cerrada.



El 20 de diciembre del 2022, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19 y para la JCE, en esos cambios se obviaron aspectos medulares del sistema electoral, tales como el tope de gasto de campaña, la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas; las sanciones a la violación de los topes de gastos y el incumplimiento de rendir cuentas. Sin saber la suerte de este proyecto de ley, la JCE estará a la espera de los resultados de este, debido a que desde hoy una comisión de la Cámara de Diputados comenzará a estudiar la iniciativa.



De acuerdo con el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, el Pleno del órgano comicial no tiene, en lo “absoluto”, ninguna incertidumbre con este tema, pero reiteró ayer la preocupación de la institución de que antes del próximo 12 de enero, que es cuando termina la legislatura, no se aprueben las modificaciones en la ley con los puntos necesarios. Si se vence la legislatura, el proyecto perime.



En caso de no aprobarse la modificación a la ley en esta legislatura, no sería oportuna una reforma en otro período legislativo, según Román Jáquez Liranzo, porque se discutiría el proyecto “en víspera de una precampaña y procesos de alianzas como ordena la ley y que se establece en el calendario”.



“Lo primero es que este pleno siempre ha reconocido y reconoce la labor que hizo esa comisión del Senado de la República con respecto a los esfuerzos de llegar a un proyecto. Sin embargo, entendemos y nuestra preocupación siempre ha sido, que el día 12 de este mes de enero, precisamente, vence la legislatura y entonces va a perimir el proyecto y habría que reintroducirlo. Entonces, una reintroducción de un proyecto de ley ya en víspera de una precampaña y procesos de alianzas como ordena la ley y se establece en el calendario, creo que no es oportuno ya tener una reforma”, indicó.



No obstante esto, Jáquez Liranzo garantizó unas elecciones basadas en la integridad electoral con base en el calendario ya aprobado con el tema de que “si surgiere alguna modificación antes de que termine esta legislatura, el Pleno adaptará el calendario”.



“La Junta Central Electoral tiene su horizonte muy bien claro en una organización de las elecciones de 2024 y en la organización de las primarias”, afirmó.



Abinader buscará consenso para aprobar esa ley



Ante la preocupación de la JCE de que perima el proyecto de la Ley 15-19 en el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader se comprometió, como líder del partido oficialista, a propiciar un consenso hacia los legisladores de la plataforma del Partido Revolucionario Moderno, con los partidos aliados y todos los partidos del sistema.



Así lo informó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, quien indicó que la idea es conseguir una ley consensuada posible que garantice la institucionalidad democrática.



“La idea es conseguir una ley lo más consensuada posible, satisfactoria y que garantice la institucionalidad democrática de la República Dominicana. No será una ley a la ligera, sino una ley consensuada con generosidad, amplitud, con las miras de garantizar la democracia dominicana”, indicó tras una reunión del Pleno con el jefe de Estado.



Comisión decide metodología



La posición adoptada por la JCE, luego de estudiar las modificaciones hechas por el Senado, ha hecho que la comisión especial de la Cámara de Diputados, que ahora decidirá la suerte de la iniciativa, invite al órgano comicial para tratar el tema.



La comisión especial designada para estudiar el proyecto de ley de régimen electoral sostendrá su primera reunión hoy para discutir y decidir la metodología a seguir. Así lo informó a elCaribe el diputado Elías Wessin (PQDC), presidente de la comitiva, quien adelantó que el encuentro será en el Salón de Eventos del órgano legislativo a las 11:00 de la mañana. Estarían allí los comisionados así como todo diputado que quiera participar como invitado.



La reunión se efectúa luego de que, en su última sesión del año 2022, la Cámara Baja remitiera a la comisión especial, que creó para esos fines el proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19).

Pacheco dice fin es aprobarla antes del 12

En su última declaración a los medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el objetivo de la Cámara Baja es conocer el proyecto de la Ley 1519 antes del 12 de enero, cuando cierra la legislatura y que perime el pliego legislativo. Por tanto, la comisión especial trabajará de este hoy el tema. La comitiva, además del diputado Elías Wessin, está integrada por Gustavo Sánchez, Jesús Ogando, Magda Rodríguez, Mayobanex Martínez, Plutarco Pérez, Radhamés Camacho, Carlos García, Pedro Martínez, Máximo Castro, Miguel Bogaert, Héctor Félix, Mateo Espaillat, Jesús Sánchez, Ramón Bueno, Gilberto Balbuena, Elías Báez, Lucrecia Santana, Amado Díaz, Alexis Jiménez y Julito Fulcar. El diputado Elías Wessin es también presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral apoderada del proyecto de ley de código electoral.