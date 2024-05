ESCUCHA ESTA NOTICIA

La candidata a diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Rosanna Morales denunció este domingo que fue a votar al recinto correspondiente, pero no pudo hacerlo porque apareció «inhabilitada»

La ciudadana, que intentó el sufragio en la Escuela Básica San Felipe, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, explicó que en las elecciones municipales de febrero pasado ejerció su derecho al voto en ese recinto, lo que le sorprendió que ahora no pueda hacerlo.

Confiesa que estuvo empadronada en el exterior, pero luego se empadronó en la República Dominicana, razón por la que pudo votar en las pasadas elecciones municipales.

«Es como un contrapié, un contratiempo que están armando, por decirlo de alguna manera, para que uno no pueda realmente ejercer su derecho (…), porque también me bloquean una cuenta de banco y ya me siento como que es intencional realmente porque soy oposición», se quejó.