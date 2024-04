Abel, Leonel y Luis expusieron sus planes para el sector industrial para el próximo cuatrienio

Los principales candidatos presidenciales para las elecciones del 19 de mayo, se comprometieron ayer a trabajar para expandir el sector industrial con diversas propuestas para impulsar esa actividad.

Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP) y Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), coincidieron en resaltar la fortaleza del sector industrial y plantearon los retos y propuestas para que la industria nacional siga creciendo y transformándose.



Los aspirantes a la presidencia de la República presentaron sus propuestas al sector industrial en el marco del día de la industria nacional y el 62 aniversario de la AIRD. El primero en exponer fue el candidato del PLD, seguido del aspirante por la FP y finalmente el candidato del PRM.



Abel plantea tres pilares



El candidato del PLD hizo énfasis en tres medidas fundamentales que aplicaría para expandir el sector industrial si llegara a la presidencia. La primera es que impulsaría la reducción de los costos de transporte de mercancías, con el propósito de hacer el traslado más eficiente.



“Esto requerirá una mejora de la infraestructura de distribución y la atracción de empresas extranjeras al sector logístico”, declaró. Como segunda medida, prometió impulsar la reconversión industrial, no sólo para aumentar la productividad, sino para hacer el proceso productivo más sostenible. “Para ello crearemos un fondo de garantías para el sector industrial. Así compensaremos las altas exigencias que tiene el reglamento de evaluación de riesgos y proveeremos créditos blandos”, detalló.



En el tercer punto aseguró que su gestión reducirá el costo de los trámites gubernamentales, tanto en términos económicos como de tiempo. “No es lógico que una entidad del Gobierno le pida a una persona o empresa buscar documentos de otra entidad del Gobierno. Pondré el sector industrial en el centro de la política económica y lo ayudaré a enfrentar los retos que tienen ante sí”, garantizó Martínez.

Respecto al sistema impositivo, Abel Martínez reafirmó su compromiso de eliminar el impuesto de anticipo; también prometió que la Lay de Industria no se tocará, a no ser que sea para mejorarla.



“Soy consciente de que una fiscalidad justa solo puede construirse dentro del Pacto Fiscal. Un pacto que, además, debe ir acompañado de una reforma laboral y de la seguridad social”, señaló.



Sobre los ajustes económicos que deben hacerse en el futuro, expuso que primero hay que revisar el gasto público. “Viendo todo el derroche del Gobierno al tiempo que baja la calidad del servicio, ¿cómo se le puede pedir a la ciudadanía o al empresariado que pague más impuestos? Eso es algo que vamos a solucionar”, aseguró el candidato del PLD.



Leonel presenta un nuevo paradigma



Fernández prometió un nuevo paradigma del desarrollo industrial en la República Dominicana, sustentado en un conjunto de propuestas a implementar de la mano con el sector empresarial.

Fernández expresó que es un compromiso de su partido, y de él, asumir la aplicación de los seis ejes estratégicos propuestos por AIRD en su Estrategia de Desarrollo Industrial 2023-2027.



El expresidente dijo que apuesta a promover la integración de proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas y los encadenamientos productivos a través de las diferentes cadenas de valor e implementar el acuerdo de facilitación del Comercio de la OMC lo que simplificará y agilizará los procesos aduaneros.



Además, entre sus propuestas, Fernández tiene en carpeta promover la creación de clústeres industriales que fomenten la especialización, la innovación y la cooperación empresarial para mejorar la competitividad y priorizar la compra de productos y servicios de origen local por parte del Gobierno.



Asimismo, Fernández contempla impulsar un plan de desarrollo del sistema logístico y de transporte de carga, que incluya mejora en la infraestructura, los servicios relacionados y el marco normativo, así como reducir el número de documentos y permisos requeridos para las importaciones y exportaciones.

Anyerlene Bergés, Mario Pujols, Luis Abinader Corona, Julio Virgilio Brache, Juan José Attias y Fernando Espinal, en el marco del 62 aniversario de la AIRD. Con la exposición del gobernante cerró el evento del sector industral del país.

El político implementaría la transformación digital en el sector industrial como la ampliación de la conectividad mediante la expansión de la red de fibra óptica para garantizar un acceso rápido y fiable a internet en todo el territorio nacional, incluyendo las zonas rurales y apartadas. Además simplificaría los trámites aduanales, mediante la digitalización de los procesos aduaneros, la ventanilla única y la firma electrónica.



En lo referente al capital humano, Fernández propuso incentivos fiscales, créditos blandos y otros beneficios a las empresas que inviertan en desarrollo tecnológico e innovación, así como estimular la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde la educación inicial. Tambiém contempla becas y programas de formación para profesores en el uso de tecnologías para la educación, brindar formación y apoyo a emprendedores de negocios digitales.



Luis resalta crecimiento industrial



Al resaltar el clima de confianza con el que cuenta la República Dominicana que atrae la inversión extranjera, el presidente Abinader propuso al sector industrial nacional trabajar para convertir a la República Dominicana en uno de los países más productivos, competitivos y equitativos de la región.



Reafirmó el compromiso del Gobierno seguir apoyando y promoviendo iniciativas en beneficio de este sector, con la finalidad de elevar sus niveles de productividad, competitividad y sostenibilidad, y de esta forma impulsar la creación de más y mejores empleos.



En su ponencia, el mandatario y candidato presidencial, hizo un recorrido por todo lo que desde su gestión como gobernante se ha logrado en términos de la actividad manufacturera, el crecimiento de las industrias y la lucha contra los ilícitos.



Abinader resaltó el valor agregado de la actividad manufacturera local que, de acuerdo a sus palabras, experimentó un crecimiento promedio real acumulado de 3.80 % anual desde 2020 hasta la fecha, mientras que las ventas acumuladas de este mismo sector, experimentaron un crecimiento promedio de 16.9 % desde 2020.

Ricardo Koenig, Richard Arostegui, Mario Pujals, Leonel Fernández, Ingrid Mendoza, José Luis Venta y José Fernando Paliza. Fernández fue el segundo expositor.

Indicó, en consecuencia, que la cantidad promedio de empleados formales de la manufactura local pasó de 133,520 en el año 2020 a 146,768 en el año 2023, que se resumen en 13 mil empleos en tres años.



Además de esto, mencionó que en enero de este 2024 se registraron 147,521 empleos formales en la manufactura local por lo que, según dijo, el crecimiento no se detiene.



Al hablar sobre las recaudaciones de las industrias de manufactura local, Abinader explicó que estas exhibieron un crecimiento promedio anual de 13.1 % durante el periodo 2020-2023, al pasar de 115 mil 696 millones de pesos en 2020 a 165 mil 636 millones en 2023.



“Y durante el mes de enero del año 2024, las recaudaciones internas de las industrias manufactureras locales exhibieron un monto total de RD$18,295 millones, lo que representa un crecimiento de 17.1% respecto a enero del año 2023”, puntualizó.



El presidente Abinader explicó que para el período 2020-2023 las exportaciones de manufactura local experimentaron un crecimiento promedio anual de 17.4%, pasando de un monto de más de 1, 700 millones de dólares a 2,682 millones mientras que las exportaciones nacionales de productos industriales registraron un monto de US$136.4 millones de dólares en el mes de enero de 2024, representando una variación de 6.3% respecto a enero del año 2023.



Entre los aspectos a mejorar figuran el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés y, por otro lado, mejorar el sector eléctrico. “Sabemos que estos dos factores son claves y estamos trabajando para mejorarlos y transformarlos”, reconoció.



Enfocado en los puntos que ameritan cambios para mejorar la competitividad de la República Dominicana, Abinader mencionó la necesidad de impulsar un crecimiento verde y explicó que la reducción de las emisiones es importante, pero también se debe fomentar la producción de bienes y servicios que impulsen la transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada.



Abinader aprovechó su ponencia ante lo industriales, para referirse a la lucha contra los ilícitos en la industria. En ese sentido, aseguró que se sigue trabajando sin descanso para sacar del mercado los productos y a los productores que no cumplen o quieren estar al margen, como lo han hecho con el alcohol adulterado, los cigarrillos, los medicamentos y los hidrocarburos.

Luis Álvarez, Mario Pujols, Abel Martínez, Julio Virgilio Brache, Eduardo Martínez Lima y Campos de Moya. Martínez fue el primero en exponer en la AIRD.

Candidatos asistieron con comitiva partidos

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la AIRD, Julio Brache, con la participación de otros gremios empresariales. Los candidatos presidenciales asistieron a la convocatoria de la AIRD con dirigentes de sus partidos y en el caso del presidente Abinader, con algunos funcionarios del Gobierno. Martínez estuvo acompañado de su compañera de boleta, Zoraima Cuello, el exvicepresidente, Jaime David Fernández Mirabal y el coordinador de comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena. Fernández asistió con la candidata vicepresidencial, Ingrid Mendoza, el coordinador de campaña, Rubén Maldonado, el titular de finanzas, Daniel Toribio y de asuntos internacionales, Manolo Pichardo, entre otros. A la ponencia del presidente y candidato del PRM, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; de Industria y Comercio, Ito Bisonó; y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Si prometo algo aquí hoy, tengan la seguridad de que lo voy a cumplir, como buen cibaeño y hombre de palabra”

Abel Martínez

Candidato presidencial del PLD

Rumbo al futuro: del nearshoring al silicon valley del Caribe, así será el futuro de la industria local”

Leonel Fernández

Candidato presidencial de la FP

Hemos realizado 8,325 operativos a nivel nacional de combate al comercio ilícito y control de mercancías”

Luis Abinader

Candidato presidencial del PRM