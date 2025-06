SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Carolina Mejía describió aquí cómo sus hechos demuestran que ha sido garante y promotora de la unidad del PRM.

“Los perremeístas saben por qué me han visto y han contado conmigo antes, ahora y en el futuro también”, dijo con firmeza la Secretaria General del partido de gobierno ante un salón lleno de militantes que se reunieron para escucharla en este municipio.

Carolina hizo un breve recuento de las responsabilidades que ha asumido en los 10 años de fundación del Partido Revolucionario Moderno, donde recordó la candidatura vicepresidencial que asumió junto al entonces candidato Luis Abinader en 2016; seguida por la Secretaría General del Partido, cargo que comenzó a ocupar en 2018, junto a José Ignacio Paliza como presidente.

En esa posición fue ratificada en 2022, pasando por la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional que encabezó en las elecciones de 2020, y en la que obtuvo una arrolladora reelección en 2024 con un 61.10%.

“Y en ese momento, mi partido me plantea que asuma la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, y como dirigente comprometida con los perremeístas, con el PRM, con la construcción del poder y con el país, de manera obediente, responsable y con el corazón lleno de amor y compromiso, acepté el reto y logramos el triunfo”, recordó Carolina sobre su candidatura en 2020.

A su llegada a esta ciudad, fue recibida por una comisión de altos dirigentes de la provincia Duarte y el resto de la región nordeste del país, entre ellos los diputados Ariel Marte y Dorina Rodríguez, así como Luis Ernesto Camilo, José López (Niño), Tony Núñez, Eduardo Mercedes, Danel Jerez y Darío Oleaga.

La Secretaria General del PRM desayunó en el emblemático establecimiento francomacorisano De Moya Restaurant, junto al equipo que la recibió, siguiendo el recorrido con una visita al obispo emérito de la Diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, con quien sostuvo una amena conversación sobre algunas de las cosas que necesita el país para seguir mejorando.

Al finalizar el encuentro, Carolina recibió la bendición de Monseñor Moya, quien aseguró que seguiría orando por ella.

Carolina se reunió también con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, obispo de la Diócesis de San Francisco, y el padre Isaac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), con quienes también conversó sobre proyectos de desarrollo para el país, entre ellos el turismo religioso. Ambos líderes de la iglesia católica también impartieron su bendición sobre la dirigente.

Durante su visita, Carolina sostuvo un almuerzo con un grupo de empresarios locales, así como una reunión cerrada con un grupo de altos dirigentes del nordeste del país, entre ellos Hernani Salazar, Hoblin Acosta, Jochy Antonio, ex alcalde de Las Guaranas y presidente municipal del PRM; Rafael Núñez, ex alcalde de Arenoso y presidente municipal del partido; el ingeniero José López (Niño), ex candidato a alcalde por San Francisco; Samuel Estrella, director del distrito municipal Barraquito, Villa Rivas; Wandy Núñez, director municipal de El Aguacate, Arenoso, y presidente actual del PRM en esa demarcación; Carlos Montero, regidor del municipio de Pimentel; Lourdes Rodríguez, ex candidata a regidora, y la doctora Evelin de la Cruz, ex regidora, entre otros.