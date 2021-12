César Cedeño sobre reelección Abinader: “Hipólito lo apoya, no hay que hablar más”

Dijo que nadie está en capacidad de dividir al PRM porque Mejía y Abinader son los líderes y trabajan unificados

El veterano político, segundo vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y cercano colaborador de Hipólito Mejía, César Cedeño, vaticinó que al partido oficial nadie lo divide porque los principales líderes de la organización, el presidente Luis Abinader y el expresidente Mejía, están unificados.

Sobre la candidatura presidencial del PRM para el 2024, dijo que el presidente Abinader cuenta con el apoyo de Mejía para optar por la repostulación.

“El presidente Mejía ha dicho públicamente que el presidente Abinader lo está haciendo bien, que el país debe darle una oportunidad, entonces ya no hay que hablar más”, subrayó durante la entrevista especial de elCaribe y CDN.

Agregó que el exmandatario está contribuyendo a la tranquilidad y unidad del PRM y del país. “El presidente Mejía no tiene ambiciones desmedidas porque ya fue presidente del país; la gente no lo sabe, incluso cuando fue en el doce (2012) fue porque un grupo lo empujamos para que él aspirara; Hipólito, que sabe lo que hay que hacer, que fundamos ese partido y él participó, no por ambiciones de volver a ser presidente, ahora está jugando un papel importantísimo, porque su papel es tranquilizar a la base del partido, así lo está haciendo y está ayudando y asesorando en lo que pueda al presidente Abinader”, afirmó el también director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Es el comportamiento de Mejía lo que da base a Cedeño para afirmar que nadie está en capacidad de dividir el PRM. “¿Quién está en capacidad de dividir al PRM?, nadie; y el hecho de que Hipólito diga, apoyo a Luis, ¿quién va a enfrentar a Luis e Hipólito? nadie; el que lo hace está perdiendo su tiempo, porque entre Luis e Hipólito son el 90% del PRM, con Hipólito estar apoyando a Luis ya el PRM está tranquilo”, consideró.

Cedeño reconoció que hay preocupación por el descontento de los miembros de la organización que todavía no están en el gobierno, pero afirmó que se están ocupando de ese tema y que la presión ha mermado considerablemente. “La inquietud y la preocupación la tenemos nosotros de los compañeros, pero eso se va manejando y se le va dando respuesta, y en este momento no es la percepción que había un mes antes porque le hemos dado respuesta, eso va bajando, pero es al paso, porque uno no puede de golpe y porrazo nombrar todos los perremeístas, eso no es verdad”, sostuvo.

Puntualizó que tiene la responsabilidad partidaria de trabajar la provincia de San Cristóbal y que el pasado domingo en un encuentro con sus compañeros de partido les aconsejó que “no sean come solos”.

“Les dije, oigan, no sean come solos, si les llega cualquier cosa ahora en diciembre désenla a los que no tienen nada, que sientan que hay gobierno, eso se está manejando bastante bien”, comentó.

El dirigente del PRM amplió sobre su preocupación de la presión que hay por empleos en la organización.

“Por tradición siempre sucede eso porque ningún partido que llega al gobierno de un día para otro puede nombrar a todo el mundo, es más siquiera en los cuatro años, pero le estamos dando salida a eso y nosotros somos los primeros en saber que los compañeros tienen todo el derecho de ir al gobierno porque tienen 16 años trabajando en la oposición, ahora, lo bueno es que ellos saben que nosotros estamos, no preocupados, sino ocupándonos por los que están fuera”, subrayó el también funcionario.

Cedeño explicó que otra dificultad que han encontrado para resolver ese tema es la ley de Administración Pública. “Porque antes usted llegaba a una posición en el gobierno y usted cancelaba a todo el mundo, pero ahora no se puede cancelar a los empleados que son de carrera”, explicó el dirigente del partido oficial.

Resaltó que el gobierno se ha ocupado de desarrollar políticas para generar empleos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

“Si se crean empleos privados, se benefician los del PRM, pero también todos los ciudadanos, porque empleos no son solo los del gobierno y el gobierno no puede trabajar solamente para un partido, por eso el presidente Abinader está trabajando para que se creen muchos empleos, y empleos de calidad”, subrayó.

“Ya el estatuto está consensuado”

Sobre el avance de la agenda partidaria relativa a la modificación de los estatutos que incluye cambiar el artículo 101 que prohíbe la repostulación presidencial en ese partido, dijo que está consensuado.“Ya el estatuto está consensuado, hay una comisión que lo trabajó por muchos años que la encabezó Eddy Olivares, ya eso está listo, ya nos lo enviaron a cada uno de los miembros de la Dirección Ejecutiva para cualquier observación, se hizo y no hay problemas, ese estatuto está bien elaborado”, dijo.

Sobre el planteamiento de Olivares de que quienes aspiren a dirigir la organización no ocupen cargos públicos, dijo que lo que se debe hacer es respetar lo que digan los estatutos. “El estatuto es la Constitución de los partidos”, expresó.

“Guido todavía no se ha inscrito en el PRM”

El alto dirigente del PRM reveló que Guido Gómez Mazara que aspira a la presidencia de ese partido aún no se ha inscrito como miembro de la organización. “Él nos apoyó; él está dando charlas y es bueno porque mantiene al partido moviéndose, pero lo que digo es cuando y viene hablar de nombramientos, todos lo sabemos, yo sé que hay que nombrar a los compañeros, hasta donde se puede”, comentó. Gómez Mazara anunció el apoyo a Abinader en la pasada campaña electoral en un acto oficial y hasta ese momento era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que adversó internamente a Miguel Vargas, excanciller y presidente del partido blanco. Actualmente, el político desarrolla una serie de charlas a los dirigentes del PRM bajo la denominación de “Gobierno, partido y sociedad” con un discurso que sintoniza con los dirigentes del PRM que no han sido favorecidos en puestos de trabajo en el Estado.