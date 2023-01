Los miembros de la comitiva se reunieron el día feriado y leyeron hasta el artículo 240; la pieza tiene 326 artículos

Con el tiempo encima rumbo al cierre de la legislatura, la comisión especial de la Cámara de Diputados apoderada del proyecto de ley de régimen electoral se reunió ayer, día feriado, para continuar y concluir con la lectura de la pieza, que se compone de 326 artículos.



Los comisionados, que se juntaron en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo, a las 11:00 de la mañana, lograron leer el pliego legislativo hasta el artículo 240, por lo que quedan pendientes 86.

Sería este miércoles 11 de enero cuando la comisión especial se reúna nuevamente, a las 9:00 de la mañana, donde tiene previsto culminar con la lectura del proyecto sancionado en el Senado e iniciar los debates (el proyecto perime este 12 de enero).



Luego de esto, se analizarán las propuestas de revisión hechas por el pleno de la Junta Central Electoral y las de otras organizaciones de la sociedad civil.



El diputado Elías Wessin (PQDC), presidente de la comitiva, ofreció los detalles y explicó que una vez lean por completo la iniciativa establecerán la metodología de estudio por realizar. Manifestó que las comparaciones con los aportes que se han hecho están instaladas en la matriz.



Antes de iniciar el encuentro extraordinario, el legislador adelantó que quieren terminar en lo que les compete como comisión, para luego determinar si continuar con las invitaciones de sectores o convocar a vistas públicas.



Cuando al congresista se le preguntó si habrá un informe previo este martes sobre la normativa legislativa, respondió: “No, no, porque resulta que todavía nosotros no hemos abordado los puntos y los aspectos que se han hecho, que tenemos que verlos todos, tanto los partidos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el CES… en fin, todos los que han venido ustedes lo han visto”.



Wessin se refirió a la consulta que hizo la comisión especial con representantes de los partidos políticos del país así como de cinco entidades el jueves y viernes de la semana pasada para escuchar sus observaciones sobre la pieza aprobada en el Senado.



Sobre los puntos controversiales de la legislación que aprobó el Senado, Wessin aseguró que donde más coinciden los actores que se han pronunciado es en el tope de gastos de campaña y los informes de los candidatos.



Los trabajos de la comitiva han contado con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y de representantes de la Junta Central Electoral; Participación Ciudadana; la Fundación Institucionalidad y Justicia ; así como del Consejo Económico y Social (CES), entre otros.



Puntos controversiales



“Básicamente ese es el punto más controversial que ha venido del Senado hasta ahora, en los otros no ha visto mayores inconvenientes”, puntualizó.



En cuanto al artículo 27 de la iniciativa, el cual la JCE denunció que le reduce sus facultades reglamentarias y administrativas del proceso electoral, el congresista dijo que se va a revisar, tras considerar que el pleno del órgano comicial tiene argumentos que deben ser tomados en cuenta, pero que también “hay otros argumentos que tenemos que cruzar y ver”.



En ese sentido, el pasado viernes Alfredo Pacheco adelantó que las diferentes bancadas partidarias del órgano congresual coinciden en que se debe eliminar o reformular el artículo 27 de la pieza; el artículo concerniente a los topes de campaña; entre otros (que no mencionó).



¿Cuáles son los artículos a valorar por la comisión especial?



De la consulta que hizo la comisión especial la semana pasada con los actores involucrados en la reforma electoral, los comisionados decidieron centrarse en los artículos 2, sobre paridad vertical y horizontal; 16, atribuciones de las juntas electorales; 27, audiencia; 34, juntas electorales; 94, clasificación de las elecciones; 130, solicitud de aprobación de pactos; y 136, paridad de género.



Asimismo, está pendiente de discusión el artículo 148 sobre reconsideración e impugnación; 183, informes de gastos; 214, tope de gastos de los candidatos; 217, garantías de libertad; 226, amparo; 232, procedimiento del escrutinio; 268, diputado nacional; 277, medidas cautelares; 280, escaños (voto preferencial municipal); 294, competencias en las infracciones jurisdiccionales electorales; y el 318, sobre conflictos internos y contenciosos.



Legislatura



Alfredo Pacheco ha advertido que no quisiera que suceda una eventual solicitud de extensión de la legislatura por parte del Poder Ejecutivo, pero que no la descarta.



“Nosotros entendemos que esta ley de régimen electoral conjuntamente con otras legislaciones que son extremadamente importantes deben conocerse en este proceso abierto antes del día 27 de febrero”, sostuvo. El Día de la Independencia Nacional es cuando se inicia la nueva legislatura (primera legislatura ordinaria).



De acuerdo con el legislador, la comisión que preside Elías Wessin “determinará el rumbo a seguir” y si hay tiempo para presentar algunas propuestas al Pleno en la actual legislatura.



Dijo esto al reconocer que el tiempo “es un poco reducido” ante todas las propuestas que han surgido en torno al pliego legislativo cuyo proponente es la JCE.



Encuentros con las entidades



En su segundo día de consenso con diferentes actores en torno al proyecto de ley, la comisión apoderada de la pieza recibió, por separado, a los representantes del TSE, del CES y de los partidos políticos.



El presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, dijo que la entidad a su cargo hizo propuestas relativas a su competencia, como son los procedimientos a seguir.



“Hicimos propuestas de procedimientos… cómo acceder al Tribunal, en cuáles casos y cómo hacerlo”, argumentó.



De su lado, Rafael Toribio, presidente del CES, explicó que acudió al ala congresual a llevar el resultado de los acuerdos y disensos que se lograron en las reuniones llevadas a cabo en la JCE bajo la coordinación de la entidad a cargo.



Indicó que entregó a la comisión el documento que contiene 43 consensos y 41 disensos sobre la Ley de Régimen Electoral, así como la solicitud que hace el CES, que fue acogida en principio por la comitiva.



Por su lado, Elías Wessin, al término del encuentro con los representantes de los distintos partidos políticos, manifestó que las organizaciones partidarias ratificaron las posiciones de consenso y disenso que tuvieron en la Mesa de Reforma Electoral celebrada en el CES.



PRM instruye a sus legisladores a construir consenso en la pieza



El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró ayer que esa organización política aboga por la aprobación de la reforma a la Ley de Régimen Electoral.



En ese sentido, el también ministro administrativo de la Presidencia, dijo que se han dado instrucciones a la bancada del PRM en la Cámara de Diputados, para que se alcance el mayor consenso posible.



“Hemos instruido a nuestras bancas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en la Cámara de Diputados donde reposa la pieza, para que se pueda construir el mayor consenso posible con la Junta Central Electoral y todos los partidos del sistema en relación a esta ley”, puntualizó Paliza.



El presidente del partido oficialista manifestó que la ley electoral es una pieza muy importante, que nos regula a todos y que por tanto debe construirse con el mayor consenso posible.

Diputado Gustavo Sánchez reaparece

Tras ausentarse en las dos pasadas reuniones que convocó la comisión designada para estudiar el proyecto de reforma a la Ley 15-19, de la que es miembro, el diputado Gustavo Sánchez reiteró que no entiende la prisa que existe para que en 10 días la Cámara de Diputados pretenda “sancochar” la legislación, aunque en el Senado esta estuviera casi 10 meses. “Hay la intención de trabajar; estamos en eso, pero ´llévame despacio que voy de prisa´. El Código Penal, ¿cuántos años tiene? y no se ha aprobado”, aseguró el miembro del Comité Político peledeísta a su llegada a la Cámara. Se recuerda que en el primer encuentro de la comitiva éste salió disgustado antes de concluir.