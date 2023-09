El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, descalificó a la oposición política para criticar el manejo que ha tenido el Gobierno de Luis Abinader de la economía nacional.



“La oposición no tiene autoridad moral para exigir al gobierno del presidente Abinader resolver en tres años los problemas del país, cuando ellos no los solucionaron en 20 años que tuvieron al frente de la administración pública, pese al sosiego económico y financiero que se vivía universalmente”, dijo.



Sostuvo que la oposición no tiene moral suficiente y por lo tanto “no puede ponerse la capa de defensores del pueblo dominicano”. “Tampoco pueden exigirle a un gobierno como el de Abinader, que solo lleva tres años, que arregle lo que ellos destruyeron producto del saqueo que hicieron con los fondos públicos”, resaltó.