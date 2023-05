El primer acto de conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas, que reconoce la primera vez que la mujer dominicana ejerció el voto, se vio matizado por un tema político-electoral que arropa el debate nacional.



Se trata de la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral que se establece que el 20 % de las reservas de candidaturas debe hacerse por cada nivel de elección en los próximos comicios y por la cual trece partidos amenazan con no participar en el torneo electoral de 2024 si el criterio no varía.



En distintos escenarios como una misa de acción de gracias y un gran evento que reunió a distintas figuras, los políticos y miembros de la sociedad civil externaron ayer su posición sobre el tema. Para algunos, la decisión tomada por la JCE es correcta y debería ser atacada solo en los tribunales y no en el órgano electoral, pero para otros, la participación política, especialmente de mujeres y jóvenes se vería perjudicada con la resolución adoptada por el organismo.



Al hablar sobre la conquista de la cuota femenina durante el acto de conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas, establecido mediante el decreto 132-23, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, manifestó que la representación femenina en las propuestas de candidaturas de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, debe ser por demarcación territorial, porque es lo que garantiza una real presencia de mujeres en los puestos electivos y jamás por demarcación nacional porque asegura es una incorrecta interpretación de la intención de establecer el rango de paridad de no más de un 60%, ni menos de un 40% de mujeres y hombres en las listas.



Tras participar en la misa de conmemoración por el Día Nacional de las Sufragistas y ser abordada por la prensa, la exvicepresidenta de la República y miembro del PRM, Milagros Ortiz Bosch, manifestó sobre el debate del 20 % de las reservas de candidaturas que la decisión de la JCE se ve apoyada por una sentencia de un tribunal (la TSE-027-2019) que pudo ser apelada a tiempo y también de una ley (la 33-18, en su artículo 58) que de igual forma pudo ser desconocida o reformada hace tiempo. “Aquí aparece una de las cosas que lo hacen los dominicanos, actuar fuera de fecha y fuera de tiempo”, expresó Ortiz Bosch.



Karen Ricardo, del Comité Político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quien también estuvo en la misa, señaló que la resolución de la JCE lacera la participación política en un país en democracia.



“Muy bonito el decreto, muy bonito el acto, muchas expectativas, principalmente las mujeres que estamos en los partidos políticos (…) Un día como hoy estamos esperando que el presidente de la República se sume a los partidos políticos que estamos reclamando porque la JCE con esta resolución pues no nos coarte el derecho a la participación. Hay acuerdos, hay alianzas, lo normal en partidos en democracia y entonces no es justo que la Junta haya tomado una medida sin siquiera escuchar a los partidos políticos”, afirmó.

PC dice partidos quieren amedrentar a la JCE

Ante la amenaza de los partidos de no participar en las próximas elecciones, la excoordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, calificó la acción de amedrentadora hacia la JCE que “debilita la democracia interna, pero también la democracia como concepto fundamental del Estado de Derecho”. “A lo que deben apostar los partidos es a la madurez política es a ese sentido de transparencia, de ética en el ejercicio de la política para que en la medida en que tenemos partidos políticos fortalecidos que dejan que su militancia a lo interno decida”, aseguró.