Las diferencias internas en la Fuerza del Pueblo (FP) por la candidatura presidencial, con Leonel y Omar Fernández como principales protagonistas, ya no se disimulan y algunos de sus dirigentes como Roberto Rosario, plantean que otros miembros tienen derecho a aspirar porque “no se trata de una monarquía”.



“Debemos definir cuál es la política que vamos a seguir para que la Fuerza del Pueblo como el principal partido de oposición pueda ganar las elecciones de 2028, y en ese espacio tenemos que discutir cuál va a ser la oferta y cómo vamos a administrar la presentación de esa oferta al electorado, sin excluir a nadie, sin limitación de nadie, sin que se entienda que solamente puede ser Leonel Fernández, sin que se entienda que solamente, debe ser Omar, porque nosotros no estamos en una monarquía, estamos en un partido democrático donde todo el mundo tiene derecho a aspirar… yo sí me opongo a que se limite la aspiración a uno, dos o tres, que se abran las puertas para que todo el que quiera aspirar, aspire”, expuso entrevistado en el programa D’Agenda, del periodista Héctor Herrera Cabral.



Rosario, miembro de la Dirección Política del partido verde, también tiene otra diferencia con la principal cabeza de la organización. Reveló que no estuvo de acuerdo con que Leonel Fernández acudiera al diálogo que convocó el presidente Luis Abinader en el Consejo Económico y Social (CES), pero reconoció que para el exgobernante era difícil no participar.



“El presidente Fernández fue colocado en una situación que le era difícil decir que no, pero de ahí no creo que vaya a surgir nada que resuelva ese problema, porque lo que hay es una presión que quieren obligar a la República Dominicana a poner un parche al problema migratorio, que se vuelva a aprobar otra ley de regularización y si entramos en esa dinámica esto se fuñó, porque, eso no va a resolver ese problema de fondo”, opinó.



Fernández participó en dos encuentros con el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía, a raíz del impacto de la crisis migratoria en el país por la presencia de ilegales haitianos.

Rosario dijo que en el gobierno no hay comprensión del tema migratorio y que tampoco, desde su perspectiva, tienen voluntad de resolver el problema porque “sería enfrentarse a sí mismos”.



Sobre la candidatura presidencial, las promociones para el cargo al senador Omar Fernández no cesan, mientras los dirigentes de la vieja guardia asumen la candidatura de Leonel. Sin embargo, en el caso de Rosario hay un viraje en su opinión sobre el tema, pues hasta ahora había sostenido que Leonel es el candidato del partido verde para 2028. Una posición similar han manifestado dirigentes como Radhamés Jiménez, Rubén Maldonado y Manolo Pichardo.



“Interesante intercambio de impresiones con los compañeros de La Sabana de los Jiménez, construyendo con ellos el triunfo de Leonel y de la FP”, publicó esta misma semana, Jiménez, el segundo hombre de mayor poder en la Fuerza del Pueblo.



En tanto, también en las redes sociales, Manolo Pichardo informó del movimiento “El regreso de Leonel”, que según informó está compuesto por ciudadanos que no son militantes de la FP y que apoyaron al PRM en las pasadas elecciones. En tanto, las promociones a favor de Omar vienen más de sectores externos que a lo interno del partido verde. Sin embargo, varios dirigentes de la organización han expresado apoyo al senador de la capital, mientras que la militancia media y de base también se identifica con el legislador para que encabece la boleta presidencial para el 2028.

Parálisis del papel opositor

Aunque todavía no lo plantean en público, los grupos de debate interno del partido de oposición expresan preocupación por lo que califican de parálisis tanto en el papel opositor como en el avance del Congreso para escoger las autoridades locales. A pesar de que la FP emite algunas críticas al Gobierno sobre diversos temas, no se observa una estrategia definida en su rol de oposición.



En cuanto al Congreso, la organización sufrió algunos ruidos por la secretaría general, pero finalmente logró un entendimiento que permite a su actual incumbente, Antonio Florián (Peñita), continuar en el cargo.