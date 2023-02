Email it

La comisión especial de la Cámara de Diputados designada para estudiar el proyecto de ley orgánica de régimen electoral acordó su segundo encuentro para hoy. Esto tras reunirse ayer y establecer la metodología a seguir con la pieza aprobada en el Senado.



El presidente de la comitiva, Elías Wessin (PQDC), explicó que luego de la lectura de los 26 artículos modificados en la Cámara Alta (entre ellos los 16 artículos que agregaron a la legislación), se acordó consensuar esos puntos en la reunión de esta mañana. El encuentro, al igual que el anterior, será a las 10:00 de la mañana en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara.



En cuanto a la futura aprobación del pliego legislativo, los diputados consultados coincidieron en que el proyecto de ley podría ser evacuado antes del 15 de este mes, último día de la legislatura extraordinaria.



A diferencia de los miembros del PLD, los legisladores aplaudieron los consensos logrados con parte del liderazgo político del Congreso Nacional en las dos reuniones “extraoficiales” realizadas en el Salón Charles Sumner del Senado hace unos días.



Se pronunciaron al respecto Elías Wessin, Amado Díaz (PRM), Plutarco Pérez (PLD), Tobías Crespo (FP) y Máximo Castro (PRSC).



Wessin se mostró convencido en que casi todas las inquietudes u observaciones que se hicieron en la Cámara Baja fueron tomadas en cuenta por el Senado, lo que, a su juicio, contribuirá a agilizar los trabajos y permitirá que la comisión especial pueda rendir un informe a la mayor brevedad posible.



Los diputados están convocados a sesionar el lunes 13 y martes 14 del presente mes, y en un caso eventual el miércoles 15.



Acuerdos en reuniones informales del Senado no son inmutables



Aunque el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano reconoció el consenso logrado en las reuniones informales ya mencionadas, precisó que al tratarse de encuentros extraoficiales, lo acordado no obliga a ambos plenos a acatarlos.



Sobre la paridad de género en las boletas electorales, expuso que esa es una posición que respeta, pero que él y muchos legisladores creen que no debería existir ningún tipo de cuota sino que cada persona asuma y escale posiciones en base a sus méritos.



El diputado recordó que la comisión especial senatorial dejó la cuota de género 40-60 por ciento, como establece la ley actual.

Considera que se debe revisar la iniciativa de ley

Al hablar sobre el transfuguismo y pedir revisión de la pieza, el diputado Plutarco Pérez indicó que las sanciones que se deben implementar en el proyecto de ley son para ser ejecutadas por la Junta Central Electoral, por lo que entiende que “es la Ley de Régimen Electoral que da instrucciones al órgano comicial”. Justificó que una persona que se haya convertido en tránsfuga político no puede inscribirse como candidato en otro partido.