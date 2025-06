ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El miembro de la Dirección Central de la Fuerzas del Pueblo, Eduardo Mallen Haché, dio a entender que dentro de esta organización política no hay división en torno a quien será el candidato presidencial para los próximos comicios de 2028.

Al ser cuestionado en el espacio televisivo, Mallen respondió dejando sin efecto dudas o intrigas que se siembran desde afuera sobre uno de los debates del momento en la opinión ciudadana, de quién estaría encabezando la boleta de la FP, si el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández o su padre el expresidente Leonel Fernández, un tema que ha generado especulaciones pero que, de acuerdo a Eduardo Mallen está fuera de discusión.

“Omar Fernández es nuestro Senador, brillante, con muchas propuestas firmes y definidas, no tiene aspiraciones aún dentro del partido porque esa parte no se ha abierto, pero yo vi un acto organizado por Omar al cual llegó Leonel Fernández y él le levantó la mano proclamandolo como líder de la FP e indicando que sin él esto no sería posible, lo que me da a entender que todos estamos encarrilados en el camino de lo correcto, del liderazgo y la experiencia que representa el Dr. Leonel Fernández”, precisó el Coordinador de la circunscripción no.2 del exterior.

Anterior a esto al joven senador se le había cuestionado acerca de todo este tema a lo que respondió que “por encima de todo está la familia”.

Eduardo Mallen, miembro clave del partido líder de oposición siempre se ha definido por tener una visión clara y objetiva sobre los escenarios, conveniencias y dificultades a la que pueda estar expuesto el partido verde, por lo que concentra esfuerzos y voluntades extra para continúar consolidando su organización la cual, en tiempo récords se convirtió en la mayor fuerza opositora de RD.