El activista social Jesús Núñez (El Cañero), expresó ayer que fue impedido de salir del país porque el Gobierno lo que quiere es que se trate el cáncer que padece aquí.



“En el oncológico matan mil y salvan 300, ese es el pronóstico que hay ahí. Tengo atendiendome ahí 6 meses y no me han dado un solo medicamento y eso creciéndome y creciéndome”, manifestó.



Núñez explicó que una doctora, a quien identificó como Amaya, quería hacerle una biopsia en el hueso. “A todo al que ella le hizo esa biopsia quedan en silla de ruedas. La doctora lo que quería era matar”, expresó.



Mientras que a través de una nota de prensa, la Dirección General de Migración (DGM), afirmó que al Cañero no se le permitió salir del país por la terminal de Las Américas, en cumplimiento de una medida judicial, dispuesta por un tribunal.



El director general de Migración, Venancio Alcántara, informó que por razones humanitarias se le permitirá viajar este fin de semana a La Habana, Cuba para realizarse atenciones médicas, debido a un cáncer que padece.



Inmediatamente el representante de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), sostuvo que si él tiene algún asunto pendiente con la Justicia hasta el momento no ha sido notificado del proceso judicial en su contra.



“El sistema lo que busca es que me muera para que yo no siga luchando, ese es el objetivo”, añadió.

“No conozco ningún proceso judicial abierto. Si hay algún proceso judicial, a mí como ciudadano hay que informármelo”, respondió a la prensa al ser abordado sobre el tema.



El Colegio Médico Dominicano (CMD), exigió que se investigue la situación a la que fue expuesto el activista social Jesús Núñez.