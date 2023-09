Arnaud dijo que el Gobierno debe comunicar con buenas ejecutorias para que oposición no confunda a ciudadanía

El dirigente del PRM y miembro del equipo nacional de campaña del partido oficial, Wellington Arnaud, llamó a los dirigentes y militantes de la organización a no dejarse dominar por el triunfalismo que tiene el presidente Luis Abinader de cara a las elecciones de 2024.



Antes de continuar las argumentaciones sobre su punto de vista de por qué el PRM ganará las elecciones de 2020, Arnaud aclaró que su preocupación sobre el triunfalismo no es porque perciba que sea un mal en este momento en su partido, que es un asunto de convicción personal.



“Es algo personal, y nunca he pensado como triunfalista, cuando he sido candidato, a pesar de que los números me daban en las dos ocasiones en que fui electo diputado, siempre trabajé duro, por eso lo digo, no porque exista ese problema ahora en el PRM”, expuso el dirigente del partido oficial en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



“El triunfalismo es enemigo del éxito, sin embargo hemos percibido que el pacto de la oposición no ha tenido el impacto que pienso buscaba, eso es lo que yo he podido percibir, la salida del presidente, ya el impacto de esa salida se ha percibido, y va aumentar entre 5 y 6 puntos; objetivamente el presidente Luis Abinader está en el carril de adentro para ganar en primera vuelta”, afirmó.



Con respecto a los retos que tiene el Gobierno con temas como el bajo crecimiento de la economía y el problema de la inseguridad ciudadana, el también director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa), sostuvo que esa realidad el Gobierno la está enfrentando.



“Un ciudadano quiere unas autoridades que estén atentas a lo que le afecta, por eso el presidente le da seguimiento personalmente, es la mejor manera de demostrarle a la gente el nivel de compromiso; al presidente no le ha importado que digan que eso se le va a pegar, ha dado la cara y eso es lo importante; al final eso es lo que hay que hacer, dar la cara”, subrayó.



El también miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM sostuvo que es importante que el Gobierno comunique bien su obra para que la gente la conozca y se fortalezca el apoyo que recibe del electorado.



El dirigente del PRM afirmó que el país es otro desde que el presidente Abinader asumió las riendas de la administración pública.



Aseguró que la actitud del presidente de renunciar a poderes como la dependencia del Ministerio Público ha sido bien valorada por la ciudadanía y que por eso ganaría fácil en la primera vuelta de las elecciones de 2024.



“Las transformaciones que se han iniciado a pesar de la gran cantidad de recursos que hubo que destinar para enfrentar la pandemia; la gente está valorando la obra del gobierno; el presidente Abinader ha sido sabio, ha tenido la voluntad y la visión de enfrentar los temas para generar políticas que han transformado a la nación”, expuso.



PRM atiende quejas por empleos



Sobre las quejas de los dirigentes y militantes del PRM porque aún no están en el gobierno, dijo que es un tema que se ha ido resolviendo y que se evidencia porque cada vez hay menos quejas.



“Todas esas son situaciones que se han ido resolviendo y estamos haciendo un esfuerzo para que todos los compañeros que hicieron un esfuerzo para que el partido llegara tengan su participación, de eso nos estamos ocupando”, apuntó Arnaud.



Arnaud fue reiterativo en que la dirigencia del PRM tiene el compromiso de darle participación en la administración pública a la mayor cantidad posible de perremeístas.



“La mayoría está viendo las transformaciones que su partido está logrando y, ciertamente, nos estamos ocupando y se ha reducido bastante la situación conforme a lo que se puede, porque tan poco es tan sencillo”, reflexionó el dirigente político del partido oficial.



Arnaud aseguró que el partido de gobierno está unificado en torno a la figura del presidente Abinader.



“Hay unos niveles de consenso que no se habían visto antes, tanto en el liderazgo tradicional como en el liderazgo emergente en torno a una figura; también el gran entusiasmo que se vivió en las actividades del fin de semana (actos políticos del presidente Abinader)”, apuntó.



Abinader va al Este el fin de semana



Arnaud, que es miembro del equipo nacional de campaña del PRM, informó que este fin de semana el presidente Abinader encabezará actividades políticas en varias provincias del Este.



El gobernante arrancó los actos políticos oficiales para su reelección en los comicios de 2024 el pasado fin de semana, con cuatro actividades en la provincia Santo Domingo.



El gobernante fue crítico con la oposición en sus primeros discursos proselitistas.



Abinader oficializó su proyecto de reelección el 13 de agosto y es precandidato presidencial del PRM en las primarias que tendrán lugar el primero de octubre. En el PRM compiten también por la candidatura presidencial, Guido Gómez y Ramón Alburquerque.

“Este es un Gobierno que no deja a nadie atrás”

El dirigente del PRM rechazó las críticas que hace la oposición que acusa al Gobierno de responder a los intereses de los más ricos en detrimento de los pobres. “Lo importante de nosotros es saber comunicar nuestra obra de gobierno, si se comunica nuestra obra, evidentemente la gente se dará cuenta de que esta es una administración que está invirtiendo cada peso enfocado en mejorar la calidad de vida de la gente”, apuntó. Dijo que el trabajo que realizan los distintos funcionarios del Gobierno se siente en las calles porque no “estamos en una oficina”. “Esto no es un discurso, te estoy hablando con hechos, gobierno de ricos era el pasado que le pasaron 30 años a la gente del barrio Moscú en San Cristóbal y no le hicieron caso para hacer las obras que pedían”, subrayó.