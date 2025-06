El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ocupa el tercer lugar en el tablero electoral, luce activo en su rol de oposición con críticas puntuales, documentadas y permanentes al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM)



Mientras su principal líder, el expresidente Danilo Medina, retomó las calles el pasado fin de semana con encuentros con la dirigencia media de la organización.



El PLD ha hecho costumbre en las últimas semanas una rueda de prensa los lunes en la que los titulares de secretarías y figuras de la relevancia de su secretario general, Jhonny Pujols y la vicepresidenta, Zoraima Cuello, plantean críticas al gobierno con documentos bien fundamentados y basados en datos sobre la situación de la salud, educación, agropecuaria y las obras de infraestructura, entre otros.



“El PLD ha despertado. Los que se fueron, están volviendo y la gente está reconociendo que con el PLD se vivía mejor”, declaró Medina el pasado fin de semana en el marco de un encuentro con la dirigencia media del PLD en Barahona, en el marco del proceso de reorganización interna que desarrolla el partido morado.



Por ejemplo, en la rueda de prensa de ayer, el PLD alzó la voz por la situación de los dominicanos que viven en Puerto Rico que están siendo afectados por las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump.



“Es fundamental que los legisladores del PRM en el exterior se sensibilicen con la realidad que viven nuestros conciudadanos y formen equipos jurídicos que brinden asistencia legal y psicosocial inmediata a los afectados”, expuso Alexis Lantigua, titular de la secretaría de dominicanos en el exterior. Además, exhortó a utilizar espacios multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), para garantizar la protección efectiva de los migrantes dominicanos.



También ayer, la vicepresidenta Cuello afirmó que en el país ha subido el analfabetismo de 5% que lo dejó el gobierno del PLD en 2020 a 6%. “Hoy en día ese porcentaje está subiendo, se ha incrementado y ya va cerca de un 6%”, afirmó.



La pasada semana, los dirigentes del PLD criticaron el supuesto de descuido de las autoridades en áreas como las instalaciones públicas a raíz del incendio del Merca de Santo Domingo. “Lo del Merca Santo Domingo es lo que pasa con todos los sitios, el abandono del Gobierno a todo lo que son infraestructuras públicas. El expresidente Danilo Medina dejó 60 hospitales nuevos, hoy están todos abandonados, usted se encuentra que en todos los municipios las calles que fueron asfaltadas también están así”, refirió Adriano Sánchez Roa.



Presidenciables



Los dirigentes del PLD marcados como presidenciables, también tienen una línea de ataque al gobierno, especialmente Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García. Abel Martínez, excandidato presidencial del PLD, es menos insistente en los reproches al gobierno, pero recientemente se distanció de un posible plan de regularización en el marco del diálogo que iniciaron los principales partidos políticos y el gobierno sobre el tema migratorio.



Hablar de permisos temporales para mano de obra extranjera en sectores como la construcción, la agricultura o el turismo, sin el debido respeto a la ley ni a la Constitución, puede convertirse en una puerta abierta al desorden, a la vulnerabilidad institucional y a la pérdida de soberanía. La República Dominicana necesita reglas claras, instituciones fuertes y una política migratoria que no se rinda ante presiones, internas o externas. Regular sí, pero solo dentro del marco legal, con controles estrictos y garantías para el país”, expuso recientemente.



De su lado, Francisco Domínguez Brito criticó la creación el Ministerio de Justicia. “El llamado Ministerio de Justicia no es una reforma, es un arma política, sería en la práctica el Ministerio del chantaje. Esto no es avance es una contrarreforma, un retroceso disfrazado, es, literalmente, ponerle un cuchillo en el cuello a la independencia judicial”, expuso la pasada semana.



En tanto, García alertó sobre la reducción en la capacidad de compra de bienes esenciales por parte de la población y de la circulación de dinero.



Dijo que eso lo pudo comprobar en conversaciones con dueños y operadores de puestos de expendio de alimentos durante una visita que hizo al mercado de la avenida Duarte, “situación que refleja el deterioro de la economía dominicana”. De hecho, ayer la Junta Monetaria anunció la inyección de 81 mil millones de pesos para reactivar la economía con plazos de hasta dos años para pagar y tasas de interés de un máximo de 9 %. Antes, el político había criticado los préstamos para el sector eléctrico y dijo que a pesar de que se han tomado ocho para subsidio, el servicio es cada vez peor.

Despiadado en redes

El PLD también ha mostrado su consistente rol de oposición en las redes sociales, un espacio en el que consistentemente sus equipos denuncian las compras que crean ruidos al gobierno y los movimientos de funcionarios. Una de las funcionarias con mayor enfoque crítico del PLD es la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.



De hecho, la bancada del PLD en la Cámara de Diputados y la de la Fuerza del Pueblo (FP), el pasado mes de mayo, sometieron una resolución para interpelar a la funcionaria y al director de la Policía por las “constantes violaciones a la ley”. El tema fue producto de las quejas por las acciones de los agentes de la Policía en las medidas antirruidos adoptadas por el Ministerio de Interior.



La organización morada también se ocupa de potencializar las fallas del PRM en materia de ética y corrupción, señalando casos específicos y críticas a funcionarios. Es el caso del destituido director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (Ogtic), Bartolomé Pujols, que fue destituido del cargo luego de una larga jornada de críticas por alquileres de oficinas y otras compras que le crearon ruidos al Gobierno.