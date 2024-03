Dominicanos que viven en Grecia y México sufragarán desde allí; el voto en el exterior vuelve en Venezuela, Canadá, Uruguay, Argentina y Chile

Para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo, en las que podrán votar 863,785 dominicanos que residen en el exterior, habrá países donde los criollos por primera vez ejercerán el sufragio desde esos territorios.



Tal es el caso de Grecia, donde más de 200 dominicanos podrán ejercer el sufragio por primera vez desde ese lugar y México, donde también los criollos que viven allí podrán elegir al candidato a la Presidencia de su preferencia y por su diputado de ultramar favorito que corresponda a su circunscripción en el exterior.



El voto en el exterior, que solo se habilita para las elecciones presidenciales y congresuales, guarda una vital importancia en los procesos electorales. Actualmente, representa la segunda demarcación con más dominicanos y dominicanas hábiles para votar si se compara con el padrón local, solo superado por la provincia Santo Domingo que tiene 1 millón 649 mil 032 electores. El padrón general es de 8 millones 145 mil 548 votantes, de los cuales 7 millones 281,763 viven aquí y 863 mil 785 en el extranjero.



El director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda, habló sobre las novedades y el impacto de este sufragio. Sobre los países que vuelven a retomar el voto dominicano en sus territorios, mencionó en la lista a Venezuela, donde hace un tiempo no se efectuaba al igual que Canadá, que desde 2012 estaba cerrada con sus tres oficinas. También volverá en Uruguay, Argentina y Chile, donde vive una cantidad importante de dominicanos.



Además, se encuentran las islas de las Antillas Menores, donde hay dos oficinas, pero donde podrán votar los dominicanos que se inscribieron en Guadalupe, Martinica, Antigua y Barbuda, Guyana Francesa, Aruba, Curazao, según explicó Sepúlveda al participar en el podcast de la Junta Central Electoral (JCE) que se ha habilitado para sensibilizar y educar a la ciudadanía en temas electorales, registro civil e identidad.



Cantidad de votantes en cada país



Tras el cierre del padrón en el exterior, que ocurrió luego de una intensa campaña de empadronamiento en 68 países y también en los aeropuertos internacionales del país, se llegó a la cifra de 863,785.



Estos electores dominicanos en el extranjero se dividen de la siguiente manera: Estados Unidos tiene la cifra más alta de votantes, que suma una totalidad de 613,340 dominicanos y dominicanas. Le sigue España, con 107,861; después Puerto Rico, con 43,748; Italia, con 20,421; Panamá, con 11,464; Suiza, con 8,689; Chile, con 6,232; Venezuela, con 5,168.



En San Martín, hay 5,075; en Canadá, 4,788; en Alemania, 3,580; en Curazao, 3,543. Mientras que en Países Bajos, 3,271; Aruba, 2,735; Argentina, 2,639; Guyana Francesa, 2,383; Islas Vírgenes de USA, la cifra es de 2,162; Antigua y Barbuda, 2,129; Francia 1,697; Guadalupe, 1,367; Islas Turcas y Caicos, 1,309; Bélgica, 1,183; Inglaterra, 1,163; México, 1,102; Islas Vírgenes Británicas, 814; Austria, 796; Uruguay, 721; Bonaire, 6970; Costa Rica, 629; Luxemburgo, 418; Martinica, 368; Anguila, 332; Ecuador, 315; Perú, 237; Grecia, 219; Colombia, 169; Guatemala, 169; Brasil, 161; San Cristóbal y Nieves, 110 y otros países 581.



Estarán inhabilitados en el padrón local los del exterior



El dominicano que se empadronó en el exterior tendrá que votar donde se inscribió. No podrá hacerlo en el país, aunque es posible que aparezca en el padrón local, pero figurará como inhabilitado, precisó el director del Voto Dominicano en el Exterior.



“Quiero aclarar una confusión que tienen muchos de nuestros dominicanos y algunos políticos y es lo siguiente. En el año 2016, cuando se hizo el cambio de plástico de la cédula, el padrón empezó casi de cero. Hubo una situación, que el pleno de entonces emitió una resolución de que todo el dominicano que tenía su cédula al día, su cédula nueva, podía votar en el centro de votación más próximo a donde se encontraba, aunque no estuviera empadronado. Eso trajo mucha confusión en las elecciones del 2020 porque esas personas que nunca se empadronaron y que votaron en el 2016, entienden que están empadronados y no es así. Si usted no se empadronó en este proceso, aunque votó en el 2016, usted no va a salir y va a tener que venir aquí a votar”, puntualizó.



Well Sepúlveda indicó que este tema del empadronamiento en el exterior se reiteró desde que se iniciaron los operativos para esos fines.



Cómo saber el lugar donde una persona vota en el exterior



Actualmente, la JCE y la Dirección de Voto Dominicano en el Exterior trabajan en la confirmación de los recintos electorales en el extranjero para luego crear los colegios electorales que funcionarán en esos establecimientos.



Para que los empadronados sepan dónde ejercerán el voto se enviarán correos electrónicos indicando la dirección del recinto que le corresponde, pero también se trabaja en un sistema de mensajes vía WhatsApp. Otra opción será a través del link de “Verifícate”, donde se registra la cédula y se indica el lugar donde corresponde votar.

Sobre el voto de los criollos en el exterior

El sufragio de los dominicanos en el exterior fue establecido por primera vez en la derogada Ley Electoral 275-97, que en su artículo 82 rezaba que “los dominicanos residentes en el extranjero, que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán ejercer el voto para elegir al presidente y vicepresidente de la República”, pero no fue hasta 2004 cuando se hizo realidad este voto sólo para el nivel presidencial. Años más tarde, específicamente en 2011, fue promulgada la Ley 136-11 que regula el voto en el exterior para la elección de los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior en tres circunscripciones electorales.

Sufragio

Reconocimiento El voto en el exterior es una conquista de los dominicanos que data desde el año 1997.