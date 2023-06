LA ROMANA.- La exsenadora Amarilis Santana anunció su disposición de aspirar a alcalde por el Partido Fuerza del Pueblo.

En un comunicado que colgó en su cuenta de Facebook, dijo que un grupo de compañeros de la Fuerza del Pueblo, amigos de todos los partidos del sistema, y fuerzas vivas de la sociedad, le han reclamado fijar una posición sobre su futuro político a corto plazo en La Romana.

«He venido observando con mucho detenimiento el devenir político y social que vive el país, pero muy especialmente la provincia de La Romana, pero aunque no he emitido pronunciamiento público por prudencia y porque saben que no soy dada a estar enredada en conflictos con nadie», dijo.