Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que, con Dios delante, será el candidato presidencial de esa organización política para llevarla de regreso al poder.

“Desde que manifestamos nuestras aspiraciones para ser el candidato presidencial del PLD, hace nueve meses, hemos recorrido dos veces todas las provincias del país, visitando los hogares de los compañeros y miembros del partido, recibiendo un cálido y entusiasta respaldo, que nos garantiza que, además de ganar la candidatura, el PLD retornará al poder, gracias a su poderosa y trabajadora dirigencia”, sentenció.

En una nota de prensa enviada este domingo, García destacó que esta situación marca un precedente, ya que no solo es la primera vez que un aspirante, aún sin ser candidato formal, recorre el país en dos ocasiones, sino también porque, como reza el refrán popular, “El que toma agua adelante, toma agua limpia”. “El tiempo nos da ventaja, tanto al candidato como al partido, y nos coloca en una posición privilegiada”, añadió.

Francisco Javier, quien asegura contar con el respaldo de más del 90% de los miembros del Comité Central del PLD, enfatizó que no está aspirando a la presidencia para ser uno más, sino para convertirse en un gran presidente, que dé continuidad a la exitosa gestión de gobierno de Danilo Medina.

“Cuando un periodista me preguntó si pensaba superar el gobierno del PRM, le dije que no, porque el PRM no ha hecho nada. A quien debo superar es al gobierno de Danilo Medina, porque ese sí dejó la vara alta. Los peledeístas sabemos gobernar”, sentenció.

Estas declaraciones fueron emitidas durante las visitas realizadas este fin de semana en Las Matas de Farfán, Hondo Valle, Juan Santiago, El Cercado, El Guayabo, Vallejuelo, Juan de Herrera y San Juan de la Maguana, donde Francisco Javier recibió un cálido respaldo de la dirigencia del PLD. SG.NP.27.4.2025