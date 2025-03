Francisco Javier García, miembro del Comité Político, presentó ayer su candidatura presidencial ante la Comisión de Arbitraje y Unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Se trató de la primera comunicación recibida por la Comisión de un aspirante a la candidatura. La misiva fue entregada por García al coordinador de la Comisión de Arbitraje y Unidad, Lidio Cadet, en compañía de Melanio Paredes miembro de la Comisión en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.



Al recibir la comunicación Cadet aclaró que esa comisión no es un órgano oficial electoral del PLD, dando por entendido que la Junta Central Electoral no ha instruido para que los partidos den ese paso, acogiéndose a los preceptos de Ley.



“En el día de hoy recibimos la primera comunicación de un aspirante en el proceso que está llamado a concluir con una consulta para presentar a una persona que podría ser la que nos representará (al PLD) en la boleta presidencial en octubre del 2027”, señaló.



Explicó que la comisión tiene el deber de que todos los y las aspirantes que tengan la disposición de participar en este proceso, se pueda contar con un estamento que ante cualquier diferencia se pueda dirimir ya que entre los seres humanos existen diferencias.



“Entonces la comisión intervendría para que todo se conduzca de tal manera que la disciplina y la unidad del partido no se pongan en riesgo”, dijo Cadet, explicando la responsabilidad de arbitraje de esa comisión designada por el Comité Político en su reunión de inicios del cursante marzo.



El ex secretario general del PLD enfatizó que la unidad del Partido debe ser el enfoque principal de todos los aspirantes a la Presidencia de la República por el PLD.



Dijo que esta unidad fortalecerá el liderazgo del candidato, ya que un verdadero líder siempre unifica.