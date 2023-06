Guido: Buscan construir la idea de que en el PRM hay un único e invencible candidato presidencial

Guido Gómez Mazara advirtió que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay una intención propagandística de construir la idea de que hay un candidato único e invencible para las primarias de esa organización de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, precisó que esa situación no refleja la realidad en el partido oficialista.

Indicó que un año antes de las elecciones, las encuestas del 2000 establecían que Danilo Medina era el político más popular y que Miguel Vargas Maldonado era el mega ministro de Relaciones Exteriores y actualmente no cuenta con un 1%.

Sostuvo que si Hugo Tolentino Dipp, Ivelisse Prats de Pérez, Tirso Mejía Ricart estuvieran vivos expresarían criterios claros en el sentido que el partido desde el gobierno fuese consistente.

“Las competencias en el partido tienen que ser lo suficientemente transparentes para que nadie use los recursos públicos en la competencia interna, en la historia del viejo partido y de este, el poder siempre ha perdido”, acotó.

Indicó que lo más saludable es que la sociedad y la dirección media del partido oficialista disfruten de un gran debate entre los precandidatos presidenciales, una vez se oficialicen las aspiraciones.

El dirigente político observó que cuando fue precandidato, el presidente Luis Abinader le solicitó un debate a Hipólito Mejía y a Gonzalo Castillo.

Plantea que es una forma de contribuir con la civilización de las ideas políticas, propias de un partido del siglo XXI.

“Pero te garantizo que se van a buscar mil excusas para no ir al debate, entonces ese es un componente que va a contribuir para dar una señal a la sociedad, no al partido, de que actuamos con un nivel de civilización”, adujo.

El doctor Guio Gómez Mazara observó que hay personas que “técnicamente” no tienen recursos para inscribirse como precandidatos del PRM, porque a los que le están cobrando las cuotas es para la realización de encuestas con miras a la escogencia de los candidatos a las elecciones municipales y congresuales.

“Entonces, si tenemos el énfasis en que el dinero sucio no ingrese a la política y no nos descalifique frente a la sociedad, no le pongamos el parámetro del dinero a los aspirantes”, enfatizó.