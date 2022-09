El miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, solicitó al presidente Luis Abinader que debata sus ideas y propuestas con los demás líderes de esa organización que aspiran a la presidencia en el 2024.



Entrevistado en Despierta con CDN, el dirigente político dijo que cuando Luis Abinader no era presidente de la República, pidió debatir con Hipólito Mejía y luego con Gonzalo Castillo, cuando este último obtuvo la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2016.



“¿Por qué no lo hace ahora? Para el país sería ilustrativo organizar un debate; al país le iría muy bien si ve a cada uno exponiendo sus ideas. Entonces, discrepar no es perturbar al Gobierno”, expresó Gómez Mazara, al definirse como un político transparente que aspira a la Presidencia de la República sin estar conectado a la nómina pública.



En ese sentido, el dirigente del partido oficialista sostuvo que hay gente conectada a la nómina pública aspirando y construyendo proyectos presidenciales. Expresó que los colaboradores del presidente Abinader no pueden esquivarlo ni ignorarlo, porque aparece hasta en las encuestas que ellos mismos hacen. “Lo único que le pido a los compañeros, es que vayamos a un proceso de competencia”, indicó.



Al abordar el tema de las exclusiones de connotados dirigentes del PRM, Gómez Mazara dijo que como había advertido que no iría a la “convención de empleados” y no podía formar parte de la comisión ejecutiva de esa organización política.



“Cuando Abinader estaba con pantalones cortos en su casa y José Ignacio Paliza no era un suspiro, Fafa Taveras tenía en sus hombros La 40, la Guerra de Abril y preso en los doce años de la dictadura de Joaquín Balaguer. “¡Si eso no es un valor, perfecto!”, indicó.