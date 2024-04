Haydèe Fadul propone un centro especializado para envejecientes en la circunscripción tres

Santiago, RD.- Haydèe Fadul, candidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción tres de Santiago, plantea la necesidad de construir un gran centro especializado para envejecientes, tras afirmar que están desprotegidos.

“En nuestros recorridos hemos visto que la triste realidad de los envejecientes, que no tienen donde vivir, sin alimentación, sin medicación, muchas veces sin parientes que le atiendan y eso no es justo, que tu te pases tu vida productiva trabajando y cuando el peso de los años apagan tus energías, no recibas un retiro digno y con las atenciones humanas adecuadas”, planteó la próxima legisladora por Santiago.

La también abogada, dice que impulsará desde el congreso este proyecto que busca dignificar las personas en la edad de retiro, garantizando un techo, atenciones y amor.

Fadul afirmó que con la voluntad de Dios y el respaldo de la dirigencia del PLD y los ciudadanos de buena voluntad representará a Santiago con entrega y dedicación impulsando proyectos de bienestar colectivo, enfocados básicamente a la dignificación humana.

Además de impulsar esta gran sombrilla de protección a los envejecientes, potencializaremos proyectos de respaldo al emprendimiento de jóvenes y mujeres de manera integral, afirmó la dirigente política con entusiasmo y firmeza.

Haydèe explicó que la calidad es más importante que la cantidad de las promesas que se puedan hacer, por eso invitó a los ciudadanos de la circunscripción tres a que se integren a su proyecto para construir juntos proyectos que garanticen un mejor futuro .

Haydèe María Fadul Lantigua nació en Santiago es licenciada en derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad Castilla La Mancha en España. Es miembro del Comité Central y vicesecretaria de Industria del PLD.

La circunscripción abarca la parte sur de la ciudad Santiago de los Caballeros que incluye Pekín, Arroyo Hondo, Villa, además el municipio Puñal y sus distritos municipales Canabacoa y Guayabal; el municipio de Baitoa, Licey al Medio y su distrito Las Palomas; Tamboril, que tiene como distrito a Canca la Piedra.