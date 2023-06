El expresidente de la República, Hipólito Mejía, afirmó que la Ley 87-01 de Seguridad Social, aprobada durante su mandato, es una de las conquistas más importantes alcanzadas por la sociedad dominicana en las últimas décadas.



El exmandatario sostuvo que uno de los aspectos más importantes de esta norma es que garantiza a los trabajadores obtener una pensión al momento de su retiro, algo que no existía en el país previo a su aprobación en el año 2001.



En ese orden, Hipólito favoreció que se introduzcan reformas a la ley tomando en cuenta que tiene ya más de 20 años, pero advirtió que esas modificaciones no pueden afectar el modelo que permite a los dominicanos acceder a pensiones al momento de concluir su vida laboral.



“Yo creo que debe modificarse, pero no su estructura original de garantía de que cuando usted se ponga viejo usted tiene posibilidades de una pensión, es una garantía, antes no había esa pensión, así que quieran o no me tienen que agradecer la decisión que yo tuve para eso, eso es importante, pero todo en la vida hay que mejorarlo”, expresó el exgobernante.



Las declaraciones de Hipólito Mejía contradicen la propuesta de la comisión bicameral del Congreso, en la que plantean implementar un sistema de pensiones mixto, basado en Cuentas de Capitalización Individual (CCI), como funciona en la actualidad y un esquema de reparto.



Se recuerda que este último era el modelo vigente en el país antes de la aprobación de la Ley 87-01, el cual resultó insostenible a nivel financiero y en tal sentido no garantizaba pensiones a los trabajadores por lo que terminó fracasando.