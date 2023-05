Los movimientos políticos a lo interno del PLD impactan todo el escenario debido a que no sería lo mismo que la oposición recorra el camino hacia el poder en 2024 unida que en solitario, pero esta última es la apuesta de Abel Martínez.



El escenario que se presenta es de cambios constantes y la inteligencia política con que cada proyecto reaccione ante los eventos imponderables, determinará si cosecharán victoria o derrota. En esa materia, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández han probado que saben jugar bien sus cartas.



La incertidumbre que ha caracterizado al ambiente electoral de cara a las elecciones del próximo año continúa a menos de un año de la cita para la competencia por la presidencia de la República y el control del Congreso y a menos de nueve meses para las elecciones municipales.



Mientras la oposición sigue sin consenso sobre un frente opositor que incluya a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) sigue unificado y con buenas noticias sobre el desempeño de la economía para el segundo semestre del año, según el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.



El factor de mayor incertidumbre lo aporta el PLD que está sumergido en contradicciones internas mal disimuladas en la opinión pública.



Ayer se volvió a evidenciar que el partido morado no tiene consenso sobre el tema de las alianzas por la respuesta que ofreció el presidente de la organización, Danilo Medina, al ser cuestionado.



“Hay que ver, pronto se sabrá”, fue su respuesta cuestionado sobre el tema. Comparada con un no radical a un acuerdo con el partido verde que dio el aspirante a la candidatura presidencial, Abel Martínez, sobre el tema de las alianzas, Medina no luce radicalizado como el aspirante a encabezar la boleta del PLD.



Los cambios en la campaña interna del PLD incluye la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña del candidato presidencial, mientras que Martínez anunció que de manera provisional asumirá el cargo. Sin embargo, recientemente había designado a Andrés Navarro como coordinador del gabinete, lo que se interpretó como una sustitución del puesto de Javier García.



También se anunció la integración de Roberto Rodríguez Marchena como coordinador de comunicación del proyecto de Martínez. En tanto, Danilo Medina y Charlie Mariotti, han afirmado que el 35% de los peledeístas dicen que votarán por Leonel Fernández y no por Abel Martínez. Ante eso han anunciado un plan de dos meses para decirle a los peledeístas que su candidato presidencial no es Leonel sino Abel.



Esa información que suministraron las principales autoridades del PLD, también está como dato en la encuesta Mark Penn, que publicó la pasada semana el periódico Hoy.



Reacción de FP



De su lado, la dirigencia de la FP está observando con cautela el manejo que dará a la situación del PLD y la postura de ese partido sobre un posible acuerdo.



El presidente de la organización, Leonel Fernández, aclaró que su partido no está pidiendo acuerdo con el PLD, mientras que el coordinador de alianzas de la FP, Roberto Rosario, sostuvo que esa organización no pedirá ni rechazará alianzas con los morados y que respetan la institucionalidad de cada organización política.

La arriesgada apuesta de Abel para clasificar 2024

El candidato presidencial del PLD tiene una arriesgada apuesta política para competir en 2024. Martínez y su equipo sostienen que el PLD lograría más votos que la FP en las municipales de febrero y que por eso les conviene ir en solitario para la prueba batalla de la guerra de poder de 2024. Sin embargo, en un escenario de tres, el PRM que es el partido de gobierno y está unificado ganaría por mayoría simple la mayoría de las alcaldías. La apuesta de Martínez, por tanto, significa sacrificar las posibilidades electorales de los candidatos locales del PLD para posicionar el proyecto presidencial del candidato del PLD. Otro riesgo es que si las elecciones se polarizan entre PRM y FP, el PLD corre el riesgo de quedar en un lejano tercer lugar.