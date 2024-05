EE.UU. Representantes de la comunidad dominicana en el exterior hicieron un llamado a la población criolla empadronada para que acuda a votar este domingo 19 por el candidato de su preferencia.



Los más de 863 mil electores de la diáspora dominicana podrán escoger entre las dos boletas presentadas por la Junta Central Electoral (JCE): la presidencial y la de diputación.



Se pronunciaron en ese sentido Máximo Padilla, presidente del Consejo de Dominicanos en el Exterior (Codex); Hilario Castillo, distinguido representante de la diáspora y emprendedor en el ámbito de la medicina; y Rafael Bello, destacado comunicador dominicano ganador de varios premios Emmy.



Los representantes de la diáspora hablaron en una entrevista con Katherine Hernández, en el podcast “Tu voz, tu voto” desarrollado por CDN, espacio en donde se destaca la participación activa en el panorama electoral y el ejercicio de la democracia.



Rafael Bello exhortó a todos a la población criolla a votar, por entender que el proceso electoral es la propia democracia. Reiteró que hay que emitir el voto, ejercer esa voz y derecho.



Explicó que la razón por la que en los Estados Unidos se habla mucho de los dominicanos, es porque es una población grande, que incide en los procesos electorales e importa su voz.



“Que votemos en las elecciones nuestras, es el único país donde no vamos a ser extranjeros, ni siquiera nuestros hijos son extranjeros de un país en el que no nacieron, porque nosotros le regalamos el derecho a ser dominicano”, afirmó.



Edificio por edificio



El presidente del Consejo de Dominicanos en el Exterior (Codex), Máximo Padilla, dijo que para estas elecciones generales, como siempre, motivarán a las personas de manera personal e irán edificio por edificio a fin de que voten. Su objetivo es que la comunidad vaya a las urnas, para que utilice la única fuerza que tiene cada cuatro años. Cree que la votación garantiza a la República Dominicana que la comunidad en el exterior está pendiente de las políticas públicas que se ejecutan.



Hilario Castillo considera que el ir a votar es una de las cosas más importantes para la persona ejercer la democracia y dar a conocer su voz al elegir un candidato con qué se siente identificado con sus propuestas.



Considera que la votación es un deber de cada ciudadano mayor de edad, de dar su voz para querer que las cosas se mejoren si no está de acuerdo con las propuestas que presenta un candidato.