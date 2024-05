La Junta Central Electoral informa que en la ciudad de Nueva York, el recinto electoral Boys Prep Bronx Elementary School, no perteneciente a la JCE, ubicado en la 192 E 151st, Bronx, NY 1045, no ha iniciado el proceso de votación debido a que el personal a cargo de abrir el local no ha llegado al mismo.

La personal de la Oficina de la Coordinación de Logística Electoral en el Exterior de New York está trabajando para solucionar el inconveniente a la mayor brevedad posible.

La entidad lo dio a conocer en su cuenta de X, antiguo Twitter,