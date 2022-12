Los alcaldes de la oposición, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) siguen dando el salto al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Solo el pasado fin de semana, cuatro alcaldes del partido morado fueron juramentados por el presidente del partido oficial y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.



El pasado 17 de febrero los partidos de oposición denunciaron ante la Junta Central Electoral la supuesta compra de sus funcionarios municipales por parte del PRM, pero ocho meses después de esa denuncia, el órgano electoral no ha presentado los resultados de la investigación que hizo una comisión designada para esos fines.



Los comisionados fueron designados el 22 de febrero y la Junta informó que arrancaron las pesquisas el 17 de marzo, pero aún no ha comunicado ningún resultado.



Los designados para indagar las denuncias son el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos, Hilario Espiñeira; la directora de Partidos Políticos, Lenis García; el asistente especial del presidente de la JCE, Malaquías Contreras y la inspectora Landía Sofía Molina Pérez.



Piñeira, coordinador de la comisión, informó en agosto pasado que estaba esperando algunas informaciones para dar el informe final, pero eso no ha ocurrido.



Los que se han ido al PRM



Al menos 18 alcaldes y directores de distritos de los partidos de oposición han pasado al PRM. Según lo publicado por el presidente de partido oficialista, José Ignacio Paliza en su cuenta de Twitter, el paso de alcaldes se inició con la juramentación de Hanoi Sánchez, de San Juan, de la Fuerza del Pueblo (FP). Junto a ella también fueron juramentados dos directores de juntas distritales.



Paliza también anunció el ingreso del alcalde del PLD Samuel Toribio, de Guayubín, y Jesús Jerez, de San Fernando, así como el alcalde de Oviedo, Ramón Pérez, y el director de la junta distrital José Francisco Peña Gómez, César Peralta. También el alcalde Douglas Pichardo, de Luperón en Puerto Plata. Desde la oposición también pasó a las filas del PRM el alcalde mas joven del país, Marlon Arias, que provino del PLD.



En la cuenta oficial de Twitter del presidente del PRM también se informó del ingreso de los ediles de Aneudy Ortiz, de Ocoa; Roberto Antonio Abreu, de Naranjo y de Nizao, José Francisco Morfa. También los directores de distrito, Gerinerdo Piña de León (Cabeza de Toro, Bahoruco), Reyes de los Santos Mateo (Sabana Higüero, Elías Piña) y Asmin Eliazar Reyes (Limón, Independencia).



También pasó al PRM, luego de dar el paso del PLD a la FP, Mirtha Elena Pérez (La Popi) y la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz Diloné. También el alcalde de Consuelo Juan Padilla y la directora del distrito de Hatillo, Esperanza de Dios Ramírez.



Se dice que también pasará a las filas del PRM el alcalde de Higüey, Rafael “Cholitín” Barón Duluc, electo en la boleta de la Fuerza del Pueblo en alianza con el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).



El partido oficial también ha recibido en sus filas un gran número de regidores de otros partidos políticos.



No solo el PRM ha recibido funcionarios municipales de otros partidos. La FP inició el éxodo con el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán y regidores del PLD y del PRM. El PLD también ha juramentado regidores de otros partidos.

Partidos denuncian la compra de los alcaldes

En febrero pasado, representantes de partidos de oposición depositaron un documento ante la Junta Central Electoral (JCE) en denuncia de una supuesta compra de alcaldes por parte de altos funcionarios del Gobierno, pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno (PRM). El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de Andrés Navarro y Monchy Fadul; y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con Héctor Guzmán y Janet Camilo, expresaron su preocupación por las supuestas acciones de los oficialistas que procuran presionar a alcaldes, directores de distritos municipales y otros funcionarios locales para que se pasen al oficialismo. Los partidos de oposición alegan que la suma de 4 mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo destinó para apoyar a las alcaldías a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD) tiene el objetivo de sonsacar a los representantes de la oposición a cambio de apoyo económico. El PRM negó esa acusación y ha afirmado que el apoyo del Gobierno central a los ediles responde a la visión del gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer los gobiernos locales independientemente del partido político que haya ganado la plaza en las pasadas elecciones.