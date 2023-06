Email it

La Junta Central Electoral (JCE) desarrolló una apretada agenda a nivel nacional y en el exterior, con el objetivo de celebrar elecciones íntegras, inclusivas, participativas y apegadas a la integridad electoral en el año 2024.



De acuerdo con la entidad, la agenda de trabajo incluye reuniones, talleres de capacitación, diplomados, captación y capacitación de aspirantes a miembros de colegios electorales, supervisión de recintos y operativos móviles de empadronamiento.



En ese sentido, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, acompañado del director del Voto de los Dominicanos en el Exterior, Well Sepúlveda, se encuentra en España, donde sostuvieron varios encuentros en Barcelona con los equipos de la Oficina de Servicios en el Exterior (OSE) y la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee).



Jáquez Liranzo encabezó el taller sobre el preempadronamiento a través de la página web, disponible para que los dominicanos en el exterior realicen el proceso, para facilitar el empadronamiento con miras a votar en las elecciones presidenciales de 2024.



Asimismo, conversaron sobre los operativos de empadronamiento de los recintos electorales que estarán disponibles para las elecciones, la integración de los Colegios Electorales en el Exterior, sobre el Diplomado Especializado en Administración Electoral que se imparte de manera virtual a los miembros de las Oclee, entre otros temas de interés. España es el país que más dominicanos y dominicanas tiene en Europa y el segundo en el exterior.



Operativos de empadronamiento



Desde distintas ciudades del mundo, la JCE realizó este fin de semana, 15 operativos móviles, en procura de que la comunidad dominicana en el exterior pueda empadronarse para votar en las elecciones de mayo de 2024.



Los operativos se llevaron a cabo en New York, New Jersey, Filadelfia, Reading, Providence, Boston, Washington (Baltimore, Maryland), Jacksonville, Florida, Atlanta, Miami (West Palm Beach, Greenacres), Houston, Montevideo (Uruguay), San José (Costa Rica), Las Vegas, Huesca (España) y Amsterdam.

La JCE tiene como objetivo llevar el padrón del exterior a un millón 100 mil empadronados.



A nivel nacional continúan los talleres de capacitación para aspirantes a miembros de Colegios Electorales. La JCE, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, realizó este fin de semana 51 talleres de los que participaron 1500 personas aproximadamente.

Un diplomado en administración electoral

En tanto que desde el Instituto Especializado en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec), antigua EFEC, continúa el Diplomado Especializado en Administración Electoral, para los miembros de las Juntas Electorales.



Se trata de 43 grupos de estudios simultáneos a los que se les imparte esta semana la asignatura de Gestión Electoral: Procesos Inclusivos y Accesibles y Ética Pública.